Alle nehmen sie den Mund ganz schön voll, Donald Trump, Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, Heiko Maas. Die Türkei soll es in Nordsyrien bei ihren Angriffen auf die Kurden nicht übertreiben, ist die Botschaft, die sich natürlich vor allem an den richtet, der über die Türkei hinaus ein Neu-Osmanisches Reich zu beherrschen versucht: Recep Tayyip Erdogan.

Nur lässt sich so einer eben nicht so einfach beherrschen. Der Präsident, der mehr einem Sultan ähnelt, macht, was er will. Was machen dann also die, die mit ihm verbündet sind, außer zu reden? Außer, wie jetzt die Kanzlerin, einen sofortigen Stopp der Offensive gegen die Kurden in Syrien zu fordern? Das ist die Preisfrage. Denn Tatsache ist, dass alles Handeln seinen Preis hat. In jeder Hinsicht.

Wenn die Regierungen der Nato jetzt abwägen, ob sie es für vertretbar halten, die Türkei mit Sanktionen zu belegen, dann kann das weitreichende Folgen haben. Für alle Seiten. Obwohl Ankara immerhin mehrfach gewarnt worden ist vor hartem Vorgehen gegen die Verbündeten im Kampf mit dem IS.

Die Türkei ist Nato-Partner, noch dazu an der Schnittstelle zwischen Orient und Okzident. Allein schon das ist eine sicherheitspolitisch herausragende Position. Wie sich ja gerade zeigt. Würde die Türkei jetzt hart angefasst, ihr wegen des im Bündnis unabgestimmten Verhaltens der Rauswurf angedroht, verlöre sie viel, nämlich unter anderem die Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 des Nordatlantikpakts. Aber der Westen verlöre auch – und zwar die Türkei an Russland und China. Die stehen, ähnlich autoritär geführt, als Partner bereit.

Außerdem ist die Türkei unter Erdogan immer noch Bewerber um eine EU-Mitgliedschaft. Kommen Sanktionen von EU-Staaten, könnte die Regierung in Ankara beschließen, noch stärker und härter als bisher regionale Vormacht im Orient, in Nah- und Mittelost werden zu wollen. Dann allerdings würde nicht deeskaliert, sondern das Gegenteil: Erdogan nähme womöglich gar keine Rücksicht mehr.

Erdogan will mehr, als ihm zusteht

Zumal er den Kampf gegen die Kurden damit erklärt, dass sie militärisch mit der PKK verbunden seien. Und diese Organisation wird nicht nur von der Türkei, sondern such von der EU (seit 2002), den USA und Deutschland als Terrororganisation eingestuft wird. Hinzu kommt, dass Erdogan vom Westen nicht das Recht bestritten wird, die Grenzen der Türkei zu sichern. Allerdings will er mehr, er will hinter der Grenze einen Sicherheitspuffer schaffen. Zumal Syriens Machthaber Baschar al Assad darauf ebenso militärisch antwortet. Auch das kompliziert die gefährliche Lage noch zusätzlich.

Apropos Grenzen: Der EU-Flüchtlingspakt sichert Ankara auch wegen der Wirtschaftslage dringend benötigte Milliarden Euro – aber den Europäern zugleich, voran den Deutschen, dass keine Millionen Zufluchtsuchende kommen. Nicht zuletzt aus Syrien.

Was bleibt? Den Mund nicht zu voll zu nehmen – und trotzdem zu handeln. Schnell das zu tun, was in jedem Fall machbar ist: Vorerst keine Waffen an die zweitgrößte Armee innerhalb der Nato zu liefern, das geht. Diejenigen – Politiker und andere – in der Türkei auszuwählen, die von Sanktionen persönlich getroffen würden, das geht auch. Alles weitere gehört zu der Preisfrage: Wie wichtig ist es dem Westen, Nato und EU, Syrien im Sinn, die Türkei dabeizuhaben? Die Antwort muss ehrlich sein. Denn sie kann, so oder so, alles verändern.