Olaf Scholz: "AfD-Ergebnis ist bedrückend"

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich enttäuscht über das Wahlergebnis in

Thüringen

geäußert. "Das Ergebnis ist natürlich nicht schön", sagte Scholz am Sonntagabend in der ARD zu den Verlusten seiner Partei. "Was vor allem bedrückt, ist das Ergebnis für die AfD", fügte er mit Blick auf die Stimmengewinne der rechtspopulistischen Partei hinzu.



Weiter sagte Scholz, die SPD habe in Thüringen "gute Arbeit" in der Regierung mit Linkspartei und Grünen geleistet. Es habe vor der Wahl jedoch eine starke Polarisierung gegeben. "Das führt dazu, dass diejenigen, die den Ministerpräsidenten stellen, davon profitieren können", begründete er die starken Zugewinne auch für die Linkspartei von Ministerpräsident Bodo Ramelow.



"Wir müssen gucken, wie es jetzt möglich ist, eine Regierung zu bilden", sagte Scholz zu den sich abzeichnenden schwierigen Mehrheitsverhältnissen im Landtag. Dabei werde die SPD "ihre Verantwortung wahrnehmen. Klar sei auf jeden Fall: "Die AfD gehört nicht in eine Regierung." (AFP)