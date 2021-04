Zum Brechen der dritten Welle in der Corona-Pandemie soll das Infektionsschutzgesetz verschärft werden. Das kündigte die Bundesregierung am Freitag an. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, das Ziel sei „mehr Klarheit und Transparenz“ für die Bürger. „Alle müssen wissen, woran sie sind.“

Gemeint ist damit, was künftig bundeseinheitlich gelten soll, wenn in einem Land- oder Stadtkreis die Sieben-Tages-Inzidenz über den Wert von 100 steigt. Der wurde Anfang März von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten als Schwellenwert beschlossen, von dem an besonders einschneidende Maßnahmen zu treffen sind, um die Infektionszahlen wieder zu senken.

Diese „Notbremse“ war jedoch umstritten – und die Länder nutzten ihre Möglichkeiten, sie nach ihren Vorstellungen umzusetzen. Aus Bundessicht gingen sie dabei zu weit. „Die jetzt gefundene Lösung war notwendig, weil die Notbremse sehr unterschiedlich ausgelegt worden ist“, sagte Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag.

Auch Schulschließungen im Paket

Was nach Tagesspiegel-Informationen geplant ist läuft quasi auf einen harten, regionalen Lockdown bei Überschreiten des Schwellenwerts hinaus. Demnach sollen verbindlich alle Maßnahmen, die das Infektionsschutzgesetz ermöglicht, breit angewendet werden. Das schließt auch Ausgangssperren ein - sie sollen angeblich von 21 Uhr bis 5 Uhr gelten, mit Ausnahmen für Notfälle oder aus beruflichen Gründen.

Auch alle Geschäfte müssten dann dichtmachen - mit Ausnahme des Lebensmittelhandels und Apotheken und Drogerien. Auch Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssten schließen, die Gastronomie ohnehin. Ist der Inzidenzwert von 100 drei Tage lang wieder unterschritten, können die Maßnahmen entfallen. Liegt er drei Tage lang darüber, treten sie wieder in Kraft.

Derzeit liegen schon viele Kreise in Deutschland über diesem Wert. In Berlin liegen – Stand Freitag – nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts noch alle Bezirke darunter. Oberhalb eines Inzidenzwertes von 200 Infektionen pro 100000 Einwohnern binnen sieben Tagen soll es offenbar zu verbindlichen Schulschließungen kommen. Das beträfe aktuell etwa 20 Kreise.

Verkürztes Verfahren

Der Zeitplan für das Gesetzgebungsvorhaben ist noch nicht ganz klar. Doch soll das Bundeskabinett schon am kommenden Dienstag den Entwurf beschließen. Danach geht es in den Bundestag, der im Eilverfahren beschließen könnte, wie Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) deutlich machte – im Extremfall schon kommende Woche. Der Bundesrat könnte abschließend zu einer Sondersitzung am 16. April zusammenkommen. Dann würde das Gesetz schon zum 19. April gelten, Bei einem längeren Bundestagsverfahren, wenn die Opposition die Verkürzung nicht mitmachen sollte, ist der 26. April angepeilt.

Berlin sieht wenig Spielraum

Mehrere Ministerpräsidenten kündigten an, dass ihre Länder zustimmen würden. Zuvor hatte die Absage des für Montag geplanten Bund-Länder-Gipfels mit Merkel für Verwunderung und Verstimmung gesorgt. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Absage der Ministerpräsidentenkonferenz nicht weiter kommentieren. Es fänden permanent Abstimmungsrunden der Länderchefs statt, erklärte seine Sprecherin.

Sie wies den Eindruck zurück, die Absage bedeute einen Machtverlust für Müller, der aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Angesichts der angekündigten Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes gab sich die Sprecherin gelassen. In Berlin würden im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern bereits scharfe Regeln gelten. Der Spielraum für weitere Verschärfungen sei gering.

Gesundheitsminister Jens Spahn sagte in einer Pressekonferenz am Freitagmorgen, die sozialen Kontakte müssten eingeschränkt werden, notfalls auch mit nächtlichen Ausgangssperren. "Es braucht einen Lockdown." Nur so könne die dritte Infektionswelle gebrochen werden. Es gebe schon wieder fast 4500 Patienten auf Intensivstationen. "Wenn es so weitergeht, sind es zu viele für unser Gesundheitssystem."

Unionsfraktion will mehr Einfluss

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sagte am Freitag: "Abstandsgebote, Maskenpflicht, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sollten bundeseinheitlich geregelt werden." Die derzeit gültige Fassung des Infektionsschutzgesetzes sieht vor, dass es Aufgabe der Länder ist, Schutzmaßnahmen zu erlassen und durchzusetzen.

Zuvor hatten die CDU-Abgeordneten Norbert Röttgen, Johann Wadephul und Yvonne Magwas in einem Schreiben an ihre Fraktionskollegen die zunehmend uneinheitliche Auslegung der Maßnahmen von Land zu Land kritisiert. Fraktionschef Ralph Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt unterstützten das Vorhaben.

„Zuletzt und andauernd“ sei eine „Einigung auf gemeinsames Handeln nicht mehr möglich gewesen“, kritisieren die Unionsabgeordneten in dem Schreiben, das dem Tagesspiegel vorliegt. „Dadurch wurde die Schwäche des Infektionsschutzgesetzes sichtbar, die darin besteht, dass dieses Gesetz nur die Landesregierungen zum Erlass von Rechtsverordnungen ermächtigt, mit denen die Ziele des Gesetzes erfüllt werden sollen, nicht aber die Bundesregierung“, heißt es darin. Der Bundestag müsse „diese Lücke im Infektionsschutzgesetz zügig schließen“. Ob es nun aber zur Möglichkeit einer Bundesverordnung im Gesetz kommt, blieb am Freitag offen.





Merkel: Ausgangssperren wirksames Mittel

Merkel hatte bereits am 28. März in der ARD-Sendung „Anne Will“ vor einem Millionenpublikum deutlich gemacht, dass ihr die aktuellen Lockdown-Auflagen nicht ausreichen. „Wir müssen mit einer großen Ernsthaftigkeit jetzt die geeigneten Maßnahmen einsetzen. Und einige Bundesländer tun das, andere tun es noch nicht“, sagte Merkel.

Wenn das nicht „in sehr absehbarer Zeit“ geschehe, müsse sie sich überlegen, wie sich das vielleicht auch bundeseinheitlich regeln lasse. „Das ist mein Amtseid, das ist meine Verpflichtung.“ Eine Möglichkeit sei, „das Infektionsschutzgesetz noch mal anzupacken und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen“. Explizit erwähnte sie Ausgangssperren, diese „können ein ganz wirksames Mittel sein“.

Merkel betonte, für alle Entscheidungen seien am Ende Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat erforderlich. Bund und Länder müssten zusammen handeln. „Wir können nichts ohne einander beschließen.“ Die Kanzlerin stellte klar: „Ich werde jedenfalls nicht zuschauen, dass wir 100.000 Infizierte haben.“

Merkel hatte in der TV-Sendung auch gezielt ihre Parteikollegen Laschet und Tobias Hans, die Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen und dem Saarland, ins Visier genommen. Laschet plädiert inzwischen selbst für einen bundesweiten „Brücken-Lockdown“. Hans hält aber an seiner „Modellregion Saarland“ fest. Dort sind die Maßnahmen nach Ostern unter strengen Auflagen stark gelockert worden. Auch im SPD-regierten Rheinland-Pfalz ist bereits wieder die Außengastronomie geöffnet.

Niedersachsens Ministerpräsident: Stephan Weil (SPD).

Sowohl Hans als auch seine Kollegin Malu Dreyer verteidigen ihre Öffnungsschritte damit, dass ab einer Inzidenz von 100 wieder Verschärfungen vorgesehen sind. Auch die unionsgeführten Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt erlauben bereits punktuelle Öffnungen.

Weil: Sehe keinen exponentiellen Anstieg

Auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) machte am Donnerstag sehr klar, dass er die derzeitige Pandemielage zumindest für sein Bundesland anders einschätzt als Merkel. Er erkenne aktuell keinen exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen, wie es befürchtet worden war, sagte Weil im „Morgenmagazin“ des ZDF.

Einen kurzen bundesweiten Lockdown, wie ihn Merkel und Laschet ins Spiel gebracht hatten, lehnte Weil ab: „Ich sehe wirklich mit großer Sorge, dass hier einfach ein Begriff in die Runde geworfen wird, und kein Mensch weiß im Ernst, was damit gemeint ist. Und das ist falsch.“ Er habe „große Zweifel“, dass Niedersachsen einen bundesweiten Lockdown mittragen würde. „Dafür sehe ich schlicht die Umstände nicht.“





„Immer mehr Teile unseres Landes wachsen gerade aus der Notbremse heraus“, so Weil. In Niedersachsen sinke die Inzidenz, die Lage in den Krankenhäusern sei entspannt. Diese Aussage steht allerdings im Widerspruch zur Einschätzung von Medizinern und Virologen, die schon seit einiger Zeit davor warnen, dass die Intensivstationen ohne einen schnellen und harten Lockdown schon bald überlastet sein könnten.





In der Diskussion über einen kurzen harten Lockdown warnte auch der frühere Richter am Bundesverfassungsgericht, Udo Di Fabio, vor zu scharfen Grundrechtseinschränkungen wie etwa Ausgangssperren.

„Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn solche weitreichenden Grundrechtseinschränkungen verfügt werden“, sagte der Bonner Rechtsprofessor der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. „Wir sollten darauf hören, was die Intensivmedizin uns aus der Praxis sagt“, sagte der Jurist. Wenn das medizinische Versorgungssystem tatsächlich vor dem Kollaps stehe, könne der Staat sehr weitreichend in Grundrechte eingreifen. Dazu gehörten auch Ausgangssperren. „Das ist aber eine der Maßnahmen, die man nur verhängen darf, wenn schonendere Mittel nicht mehr greifen.“