K-Frage in der Union Für Kretschmer und Dobrindt ist CDU-Chef Merz klarer Favorit

Ist Friedrich Merz als Kanzlerkandidat der Union gesetzt? Zumindest aus Sicht des sächsischen Regierungschefs Michael Kretschmer ist diese Frage bereits zugunsten des CDU-Chefs geklärt. Auf die Frage, ob dies schon entschieden sei, sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe: „Ja, das denke ich.“

Kretschmer sagte weiter: „Friedrich Merz ist Vorsitzender der CDU und der Unionsfraktion im Bundestag – und wird von Markus Söder, Alexander Dobrindt und mir sehr unterstützt bei einer Kandidatur.“ Auch CSU-Landesgruppenchef Dobrindt bescheinigte Merz eine klare Favoritenrolle im Rennen um die Kanzlerkandidatur.

Die offizielle Entscheidung falle im Herbst, sagte Kretschmer. „Und der beginnt eindeutig nach den Landtagswahlen.“ Im September werden in Sachsen, Thüringen und Brandenburg die Landtage neu gewählt.

Erst am Wochenende hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ein Bekenntnis zu Merz vermieden und die Union vor verfrühten Debatten über die Kanzlerkandidatur gewarnt. Auf die Frage, ob er sich nicht Merz als Kanzlerkandidaten wünsche, sagte Wüst der „Bild am Sonntag“: „Ich wünsche mir, dass wir als Union es der Chaos-Ampel nicht zu leicht machen, indem wir selbst Personaldebatten zur Unzeit führen.“

Deshalb leiste er selbst keinen Beitrag zur Debatte. „CDU und CSU werden die Frage wie verabredet gemeinsam im Jahr vor der Bundestagswahl im Miteinander klären.“

Kretschmer für 40-Stunden-Woche

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht Wünsche insbesondere jüngerer Menschen nach kürzeren Arbeitszeiten als Risiko für den Wohlstand in Deutschland. „Wir sollten der jungen Generation vermitteln, dass man eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden braucht“, sagte Kretschmer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dies sei nötig „für den Wohlstand der Gesellschaft und unseres Landes“.

„Es ist positiv, dass die jungen Menschen nicht mehr so sehr auf Luxus schauen, auf gesunde Ernährung und auf sozialen Ausgleich achten“, sagte Kretschmer. „Sie dürfen nur nicht die Illusion haben, dass man mit 30 oder 32 Stunden Arbeit in der Woche eine Volkswirtschaft aufrechterhalten kann. Und wenn wir unsere Wirtschaft ruinieren, machen wir uns angreifbar von außen.“ (AFP)