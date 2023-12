Kritik an Pistorius’ Wortwahl SPD-Fraktionschef Mützenich lehnt Rückkehr zur Wehrpflicht ab

Weiterer Widerspruch aus der eigenen Partei für den Verteidigungsminister: Boris Pistorius (SPD) hatte nicht zuletzt angesichts der russischen Invasion in der Ukraine gefordert, Deutschland müsse wieder „kriegstüchtig“ werden und erklärt, dass er wegen des Personalmangels bei Bundeswehr Modelle einer Dienstpflicht prüfen lasse.

Der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Rolf Mützenich, lehnt eine Rückkehr zur Wehrpflicht ab. „Zum jetzigen Zeitpunkt sollten wir in erster Linie daran arbeiten, die Bundeswehr attraktiver zu machen. Sie muss besser ausgerüstet werden, Kasernen müssen instand gesetzt werden. Darauf sollten wir uns konzentrieren“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Pistorius hatte der „Welt am Sonntag“ gesagt, dass das schwedische Wehrpflichtmodell eine Option sein könnte. „Dort werden alle jungen Frauen und Männer gemustert, und nur ein ausgewählter Teil von ihnen leistet am Ende den Grundwehrdienst. Ob so etwas auch bei uns denkbar wäre, ist Teil dieser Überlegungen“, sagte der SPD-Politiker. Er verwies aber darauf, dass es – egal für welches Modell – eine politische Mehrheit brauche.

Auch SPD-Chefin Saskia Esken hatte die Überlegungen des Ministers zu einer reaktivierten Wehrpflicht zurückgewiesen. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie: „Ich glaube, dass die Bundeswehr so als Berufsarmee jetzt auch gut aufgestellt ist und weiterentwickelt werden muss.“ Auch die FDP hatte die Überlegungen des Verteidigungsministers zurückgewiesen.

Mützenich sagte dem RND zudem, in Deutschland müsse wieder mehr über Frieden als über Krieg gesprochen werden. „Wir sollten uns nicht allein mit Krieg befassen, sondern auch damit, wie Kriege beendet werden können. Sicherheitspolitik ist mehr als Militärpolitik.“

Thema für die Lehrpläne?

Angesichts der veränderten Sicherheitslage in Deutschland vor allem wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Stefan Düll, eine Anpassung der Lehrpläne angeregt. Schulen seien „Orte, an denen wir unseren Kindern und Jugendlichen die Werte von Demokratie und Freiheit vermitteln“, sagte Düll der „Bild“ an Weihnachten. Dazu gehöre auch die „ehrliche Auseinandersetzung mit der Notwendigkeit einer wehrhaften Demokratie nach innen und außen“. Dabei gehe es auch um die „Darstellung der derzeitigen Bedrohungslage“, sagte Düll.

An den Schulen werde schon jetzt diskutiert, was Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mit dem Begriff „kriegstüchtig“ meine. Auch die Frage der Wehrpflicht werde diskutiert. Der Besuch von Jugendoffizieren der Bundeswehr an den Schulen sei an der Stelle „selbstverständlich“, sagte Düll weiter. „Ob man die Lehrpläne im Hinblick auf Bedrohung, Geostrategie und Verteidigungsbereitschaft nachschärfen muss, ist zu überprüfen.“ (AFP)