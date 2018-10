Lambsdorff sieht Schwächung Deutschlands FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff sieht die Stellung Deutschlands in Europa nach der Rückzugsankündigung von CDU-Chefin Angela Merkel geschwächt. „Dieser Halbrückzug von Frau Merkel, so respektabel er sein mag, schadet Deutschland in Europa, schadet Europa insgesamt“, sagte der langjährige Europapolitiker am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. „Eine geschwächte Bundeskanzlerin ist in Europa nicht so handlungsfähig wie jemand, der die Fäden fest in der Hand hat.“



Bei den großen Mitgliedsstaaten sei die Situation zurzeit unerfreulich: „Polen fällt aus, Großbritannien tritt aus und Italien rastet gerade aus. Auf der anderen Seite haben wie mit Deutschland, Frankreich und Spanien die Achse der Vernünftigen. Und da haben wir jetzt an einer entscheidenden Stelle wirklich eine große Schwächung.“ (dpa)