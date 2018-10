Bouffier: "Hessen soll bald wissen, wie es weitergeht"

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will noch in dieser Woche Sondierungsgespräche mit den Grünen, der SPD und der FDP führen. "Wir hoffen, dass wir am Donnerstag damit anfangen können", sagte Bouffier nach einem Treffen des Landesausschusses der CDU Hessen am Montagabend in Hofheim. Eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grüne halte er für unwahrscheinlich, weil die Differenzen zwischen den Parteien zu groß seien, sagte der CDU-Politiker.



"Hessen soll bald wissen, wie es weitergeht", forderte Bouffier. Er wolle, wenn terminlich möglich, zuerst mit den größeren Fraktionen im Landtag sprechen. Im Anschluss daran soll es Treffen mit den kleineren Fraktionen geben.



Nach dem vorläufigen Endergebnis sind die Grünen zweitstärkste Kraft in Hessen und wären demnach als erstes an der Reihe. Aus der Reihenfolge sollten aber keine vorläufigen Schlüsse auf künftige Koalitionsgespräche geschlossen werden, sagte Bouffier.



Der Landesausschuss sprach nach Angaben Bouffiers auch über die Entscheidung von Bundeskanzlerin Merkel (CDU) im Dezember nicht mehr zur Wahl des CDU-Parteivorsitzenden anzutreten und 2021 auch nicht mehr als Kanzlerin zu kandidieren. Er sprach Merkel seine "hohe Anerkennung" aus und halte ihren schrittweisen Rücktritt für die "richtige Entscheidung".



Bei der Landtagswahl am Sonntag erreichte die CDU 27 Prozent der Stimmen. Mögliche Regierungsbündnisse sind neben einer Fortsetzung der momentanen schwarz-grünen Koalition ein Jamaika-Bündnis, eine Ampel-Koalition und eine große Koalition. Bis auf Jamaika haben alle Bündnisse nur eine knappe Mehrheit. (AFP)