„Reihenweise Vorladungen verschickt“ Ermittler übten offenbar Druck auf Familien der Ex-RAF-Mitglieder aus

Nach der Verhaftung des früheren RAF-Mitglieds Daniela Klette in der Nacht zu Dienstag haben Beamte einen Mann festgenommen. Auch er wird im Zusammenhang mit Aktivitäten früherer RAF-Leute gesucht.

Es handele sich um eine Person im „gesuchten Alterssegment“ der noch flüchtigen Ex-RAF-Männer Burkhard Garweg, 55 Jahre, und Ernst-Volker Staub, 69, teilte das federführend ermittelnde Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen am Dienstag mit. Die Identität des Festgenommenen müsse geklärt werden, da nicht sicher sei, ob sein Ausweisdokument echt sei.

Ein Hinweis aus dem November 2023 hatte die Ermittler auf die Spur der nun verhafteten Ex-Terroristin Klette geführt, teilte LKA-Chef Friedo de Vries mit: „Es stellte sich heraus, dass aus dem Hinweis eine echte Spur wurde.“ Auch nach der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vor einigen Wochen sind laut LKA zahlreiche Hinweise eingegangen. Diese würden nun ausgewertet.

Der 65-jährigen Klette seien am Dienstag von einem Richter des Amtsgerichts Verden sechs Haftbefehle wegen verschiedener Überfälle verkündet worden, teilten die Ermittler mit. Sie sitze nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Klette bestritt den Angaben zufolge ihre Identität nicht, zu den konkreten Tatvorwürfen habe sie bisher keine Aussage gemacht.

Faeser: „Niemand sollte sich im Untergrund sicher fühlen“

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens sprach anlässlich der Festnahme von einem „Meilenstein“ in der deutschen Kriminalitätsgeschichte. Die SPD-Politikerin sagte, dass es sich um einen der größten Fahndungserfolge der letzten Jahrzehnte in Niedersachsen und einen bedeutenden Tag für die Sicherheitsbehörden in ganz Deutschland handele.

Ermittler hatten Klette am Montagabend in Berlin-Kreuzberg festgenommen. Sie lebte in einer Mietwohnung, in der sie sich zum Einsatzzeitpunkt allein aufhielt. Die Taten, die Klette mit RAF-Bezug begangen haben soll, sind verjährt. Es geht der Staatsanwaltschaft Verden und dem LKA Niedersachsen um in den letzten 20 Jahren verübte Raubüberfälle, an denen sie mit den früheren RAF-Männern Garweg und Staub beteiligt gewesen sein soll.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bezeichnete die Festnahme als einen „großen Erfolg der Polizei- und Ermittlungsbehörden“, der Rechtsstaat habe „langen Atem“ gezeigt: „Niemand sollte sich im Untergrund sicher fühlen.“

Behördlicher Druck auf Familienmitglieder

Auf die Familien der drei Gesuchten aus der RAF war über die Jahre behördlich Druck ausgeübt, Briefe und Computer ausgewertet worden. Auch in der autonomen Szene, unter mutmaßlichen Unterstützern, ermittelten das LKA Niedersachsen, aber auch andere Behörden intensiv.

Noch vor einer Woche hieß es in der Szene: „Da die Verfolgungsbehörden völlig ahnungslos sind, wo die drei sind, verschickt die Staatsanwaltschaft Verden derzeit reihenweise Vorladungen.“ So steht es auf Indymedia, einer unter Linken vielfach genutzten Internet-Plattform. „Die Vernehmungen laufen so: Nach kurzem Vorgeplänkel wird das Video einer Überwachungskamera gezeigt, das den versuchten Überfall auf einen Geldtransporter in Stuhr (bei Bremen) zeigt. Aus dieser Situation resultiert der Vorwurf ‘versuchter Mord’.“

Ein Trio hatte im Juni 2015 versucht, mit Maschinenpistolen bewaffnet auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Stuhr in Niedersachsen einen Geldtransporter zu überfallen – die Waffen, so die These der Ermittler, stammen vermutlich aus RAF-Zeiten. Bei dem Überfall schossen die Täter auf den Geldtransporter.

In den letzten Monaten, so heißt es in der autonomen Szene, hätten die Ermittler nach den Familien der Gesuchten sowie dem Leben in der unter Hausbesetzern beliebten Hafenstraße in Hamburg gefragt. In der Hafenstraße hatten sich zahlreiche RAF-Anhänger in den 80er-Jahren politisch engagiert. Der Eindruck unter mutmaßlichen Sympathisanten: Staatsanwaltschaft und Polizei wollten darauf hinwirken, dass sich die drei Gesuchten den Behörden stellen.

Die RAF bezeichnete sich selbst als Stadtguerilla, ihr werden 33 Morde von Anfang der Siebziger- bis Anfang der Neunzigerjahre zugeschrieben. Im Jahr 1977 tötete sie den Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Zwölf Jahre später starb der damalige Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen bei einem Sprengstoffanschlag. Die Terrorgruppe löste sich 1998 auf und veröffentlichte ein entsprechendes Schreiben.