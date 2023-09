Scholz mit Augenklappe Kanzler veröffentlicht erstes Foto nach seinem Joggingunfall

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich am Samstag bei einem Sturz beim Joggen leicht verletzt. Er habe Prellungen im Gesicht, hatte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Wochenende mitgeteilt. Der Kanzler sagte seine Termine am Sonntag ab.

Nun hat der Kanzler auf seinem offiziellen Twitteraccount ein Foto von sich mit Augenklappe veröffentlicht. Dazu schreibt er: „Wer den Schaden hat… Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!“

Olaf Scholz zeigt sich bei Twitter mit Augenklappe. © Twitter @bundeskanzler

Am Samstag hatte der Kanzler einen geplanten Besuch in Heringen im hessischen Kreis Hersfeld-Rotenburg absagen müssen, berichtete die „Frankfurter Rundschau“. Dort wollte Scholz das 25-jährige Bundestags-Jubiläum seines Parteikollegen Michael Roth würdigen. Geplant waren auch Besuche bei Veranstaltungen zum hessischen Wahlkampfauftakt.

In dieser Woche will Scholz seine Termine allerdings wieder wahrnehmen. Am Dienstag ist etwa ein Auftritt auf der Internationalen Automobilausstellung IAA geplant.

Am Mittwoch folgt eine Rede im Bundestag, am Donnerstag besucht der Kanzler die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und am Freitag reist er zum G20-Gipfel nach Neu Delhi.

Scholz gilt als regelmäßiger Jogger und Ruderer. Seine Vorgängerin Angela Merkel hatte sich 2014 beim Ski-Langlauf verletzt und sich eine schwere Prellung mit einem unvollständigen Bruch im linken hinteren Beckenring zugezogen. Merkel hatte in der Folge einige Termine und Reisen absagen müssen. (Tsp)