Die designierte neue SPD-Spitze mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans will laut Deutscher Presse-Agentur „keinen Alleingang“ in Sachen Große Koalition. Doch Union und Deutscher Gewerkschaftsbund pochen darauf, das Regierungsbündnis fortzusetzen.

Erstmals in 156 Jahren Parteigeschichte bekommt die Sozialdemokratische Partei wie bei den Grünen eine Doppelspitze aus einem Mann und einer Frau. Am Samstagabend hatte sich das Führungsduo Esken und Walter-Borjans gegen Olaf Scholz und Klara Geywitz in einer Stichwahl mit 53,06 Prozent gegenüber 45,33 Prozent durchgesetzt.



