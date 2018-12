Im sächsischen Plauen war es der zweite Versuch von Rechtsextremisten, die Gelbwesten-Proteste in Frankreich für sich zu vereinnahmen. Rund 30 Leute zogen, großteils mit gelben Warnwesten bekleidet, am Samstag bei einer nicht angemeldeten Kundgebung durch die Innenstadt, darunter laut einem Bericht der "Freien Presse" der Anführer der neonazistischen Kleinpartei "Der III. Weg", Tony Gentsch, sowie der Mitgründer der Anti-Asyl-Initiative "Wir sind Deutschland", Michael Oheim. Auf der Treppe des Alten Rathauses wurde ein Transparent "Nein zum UN-Migrationspakt" gehisst.

Eine ähnliche Aktion fand am Samstag in Stuttgart statt. Hier hatte der AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Räpple, bevor das Dokument am Montag in Marrakesch verabschiedet wurde, zum Protest aufgerufen: "Migrationspakt stoppen - Demo gegen die Abschaffung Deutschlands". Auf seinem Ankündigungsplakat war die gelbe Warnweste abgebildet. Pegida teilte den Aufruf und berichtete, auf Frankreichs Straßen, etwa in Lyon, seien unter den Gelbwesten-Demonstranten "immer öfter Protestbanner gegen eine Unterzeichnung des Migrationspaktes" zu sehen.

Die inzwischen wegen der Unterstützung eines rechtsextremen Vereins aus der Kieler Landtagsfraktion ausgeschlossene AfD-Chefin aus Schleswig-Holstein, Doris von Sayn-Wittgenstein, posierte im November auf Facebook in gelber Weste. Und die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, streute laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP das Gerücht, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron plane, in seinem Land die "Armee gegen das eigene Volk einzusetzen" - was vom Verteidigungsministerium in Paris dementiert wurde. Am Montag postete Weidel auf Facebook: "Gegen bürgerfeindliche Politik! Wir können von den Gelbwesten lernen!"

Von den Bündnissen deutscher Rechtsradikaler mit der französischen "Gilets Jaunes"-Bewegung war nicht die Rede, als der Parteivorstand der Linken am Wochenende eine Solidaritätsadresse beschloss: Der Widerstand gegen den neoliberalen und autoritären Kurs des französischen Präsidenten Macron sei berechtigt. Macrons Regierung diene "allein den Interessen der Superreichen". Und: "Wir sehen in der Breite des sozialen Widerstands auch eine Ermutigung für Deutschland". Nur in einem Halbsatz hieß es, die Unterstützung der Gelbwesten-Bewegung sei auch notwendig, "um Unterwanderungsversuchen des Front National entgegen zu wirken".

Über eine Distanzierung von Gewalt bei den Protesten war im Parteivorstand diskutiert worden, letztlich aber wurde eine entsprechende Anmerkung von dem Gremium verworfen. Der Beschluss des Parteivorstands fiel einstimmig, wie Parteichef Bernd Riexinger auf Twitter mitteilte.

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht Mitte November bei einer Veranstaltung ihrer Sammlungsbewegung "Aufstehen" in Bochum. Foto: imago/Bettina Strenske

Zufrieden zeigte sich die Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Sahra Wagenknecht. Ihren am Sonntagabend versandten Newsletter an ihre Anhängerinnen und Anhänger überschrieb sie: "Von den Gelbwesten lernen statt Merkel 2.0". Macron habe mit seiner rabiaten Steuerpolitik zugunsten der Reichen das Fass der Empörung zum Überlaufen gebracht. Zu den Forderungen der Gelbwesten "gehören ein höherer Mindestlohn, Rente ab 60, kleinere Schulklassen, gerechtere Steuern & einheitliche Sozialversicherung, keine Privatisierungen, mehr Sozialwohnungen, mehr direkte Demokratie und vieles mehr". Wagenknecht schwärmte: "Das ist ein sehr vernünftiges Programm."

Rechtsradikale Gelbwesten: Kundgebung der AfD am Samstag in Stuttgart. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Zuvor hatte bereits der Linken-Bundestagsabgeordnete und frühere Parteichef Klaus Ernst erklärt, Gelbwesten-Proteste wie in Frankreich seien auch in Deutschland wünschenswert. Im Deutschlandfunk sagte Ernst: "Es ist aus meiner Sicht keinesfalls eine rechte Bewegung, die wir da in Frankreich sehen."

Lederer hält "gar nichts" von der Solidaritätsadresse

Nur vereinzelt gab es in der Linken Kritik an der weitgehend vorbehaltlosen Solidaritätsadresse der Parteiführung: Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer antwortete auf Twitter auf die Frage, was Leute wie er davon halten: "Nichts. Gar nichts."

Zunächst hatte auch Linken-Chef Riexinger auf Probleme mit Ultrarechten in der französischen Gelbwesten-Bewegung hingewiesen: "Das Potenzial Ultrarechter in den Reihen der Bewegung ist besorgniserregend", sagte er vergangene Woche dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "In Deutschland wäre eine solche Verbrüderung linker und rechter Gesinnung nicht denkbar." Er betonte allerdings, dass die Anliegen der Demonstranten ihre Berechtigung hätten. "In Frankreich wehren sich Menschen gegen die Verachtung ihrer Klasse, sie fordern soziale Gerechtigkeit und Aufmerksamkeit für ihre Interessen."

"Der rechten Unterwanderung entgegen treten"

Einen Konflikt beispielsweise mit Wagenknecht bestritt Riexinger. Im Parteivorstand sagte er Teilnehmern zufolge, seine Äußerung zu den Ultrarechten in der Gelbwesten-Bewegung sei aus dem Zusammenhang gerissen worden. Auch Parteichefin Katja Kipping sah keinen Widerspruch zu den Interview-Äußerungen ihres Ko-Vorsitzenden und der Solidaritätsadresse des Parteivorstandes: "Wir sehen die Gelbwesten als soziale Proteste, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Es ist gut, dass fortschrittliche Kräfte teilnehmen und die Versuche der Vereinnahmung durch das Rassemblement National verhindern", erklärte sie dem RND. Riexinger selbst sagte am Montag vor der Presse, die Solidaritätsadresse sei "für eine linke Partei selbstverständlich". Linke müssten sich in der Gelbwesten-Bewegung engagieren, "um der rechten Unterwanderung entgegen zu treten".