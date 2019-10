FDP-Chef Lindner braucht einen Erfolg in Thüringen

Für die Liberalen ist der Einzug in den Landtag wichtig – Spitzenkandidat Thomas Kemmerich hat die Wahl selbst zur letzten Chance der Freidemokraten in Ostdeutschland erklärt. „Es ist auch deshalb wichtig für uns in den Landtag einzuziehen, damit wir unsere Partei in Thüringen stärken können und auch hier Strukturen aufbauen können, die seit den 90er Jahren schwächer geworden sind“, sagte Kemmerich vor zwei Wochen im Gespräch mit dem Tagesspiegel.

Vor Beginn der heißen Wahlkampfphase hatte Kemmerich in einem Brief Parteichef Christian Lindner um mehr Rückenwind aus Berlin gebeten – zumindest personell hat er den auch bekommen. Lindner absolvierte zahlreiche Auftritte im Freistaat. Auch er braucht den Erfolg – nach den Niederlagen in Sachsen und Brandenburg vor wenigen Wochen. Für die "massive Unterstützung" dankte ihm jetzt Thomas Kemmerich per Twitter.

Die FDP hofft vor allem auf die "taktischen Wähler". Die sollen für den Einzug der FDP in den Landtag sorgen - und damit eine Neuauflage von Rot-rot-grün verhindern.