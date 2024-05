„Verletzung des Zusammenhalts und des Ansehens“ AfD-Delegation will Krah aus Europa-Fraktion ausschließen

Mit dem Verzicht auf öffentliche Wahlkampfauftritte und seinem Rückzug aus dem Bundesvorstand kann sich Maximilian Krah politisch möglicherweise nicht retten. Seine eigene Delegation im Europaparlament will Krah nun aus der Rechtsaußen-Fraktion Identität und Demokratie (ID) ausschließen lassen. Ein entsprechender Antrag der Delegationsleiterin Christine Anderson ging am Donnerstagvormittag bei der ID-Fraktion ein. Zuerst hatten die „Welt“ und das ZDF am Donnerstag berichtet.

„Die deutsche Delegation (AfD) der ID-Fraktion hat beschlossen, eine Entscheidung des Vorstands über den sofortigen Ausschluss von Maximilian Krah aus der ID-Fraktion wegen fortgesetzter Verletzung des Zusammenhalts und des Ansehens der Fraktion zu beantragen“, zitiert die „Welt“ aus einem Brief an ID-Fraktionschef Marco Zanni und den ID-Fraktionsvorstand.

Hinter dem Antrag soll – mit Ausnahme von Krah selbst und dem ehemaligen Delegationsleiter Joachim Kuh – fast die gesamte neunköpfige Delegation der Partei stehen. „Der Bundesvorstand der AfD ist informiert“, heißt es in dem Brief der Delegationsleiterin Anderson „im Namen der deutschen Delegation“ weiter.

Begründen lässt sich der Schritt damit, dass die AfD-Delegation sonst vollständig aus der Fraktion ausgeschlossen werden könnte. Derartige Forderungen hatten sich innerhalb der Fraktion zuletzt gemehrt. Einen Ausschluss Krahs bei einem Verbleib der restlichen AfD-Delegation in der Fraktion unterstützen nach Informationen der Welt sowohl die österreichische FPÖ als auch die Estnische Konservative Volkspartei.

Am Mittwoch hat der AfD-Bundesvorstand in einer außerplanmäßigen Telefonkonferenz ein Auftrittsverbot für Krah im Europawahlkampf beschlossen. Hintergrund der Entscheidung der AfD-Spitze war die Erklärung der französischen Rechtspartei Rassemblement National (RN), die Kooperation mit der AfD im Europaparlament zu beenden. Damit reagierte die RN auf Aussagen Krahs, nicht alle Mitglieder der SS seien kriminell gewesen.

Weidel und Chrupalla warfen Krah vor, einen „massiven Schaden für die Partei im laufenden Wahlkampf“ verursacht zu haben. In den Umfragen zur Europawahl verliert die AfD seit Wochen an Zuspruch, sie liegt nun zwischen 15 und 17 Prozent. (fki)