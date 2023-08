„Vielleicht gewöhnt man sich daran“ Scholz fordert Stopp öffentlicher Ampel-Streits

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Ampel-Koalition erneut dazu aufgefordert, Meinungsverschiedenheiten nicht öffentlich auszutragen.

Beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung kritisierte er am Sonntag den jüngsten Konflikt um die Kindergrundsicherung von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Er freue sich nicht darüber, dass das „nun schon wieder so öffentlich diskutiert worden ist“, sagte der Kanzler in einer Fragerunde vor mehreren hundert Besuchern auf einer Bühne vor dem Kanzleramt.

Das werde aber nichts daran ändern, dass die Koalition aus SPD, Grünen und FDP ihre Projekte weiter vorantreiben werde. „Und vielleicht gewöhnt sich der eine oder andere dann daran, erst dann zu reden, wenn die Verständigungen gelungen sind.“

Wegen der noch ungesicherten Finanzierung der Kindergrundsicherung hatte Paus am vergangenen Mittwoch die Verabschiedung des Wachstumschancengesetzes blockiert, mit dem der deutschen Wirtschaft unter die Arme gegriffen werden soll. Scholz rechnet jetzt aber mit einer raschen Einigung bei der Kindergrundsicherung. „Jetzt geht es darum, den Schlussstein dafür zu setzen. Das wird uns aber schnell gelingen“, sagte er.

Selbstbestimmungsgesetz wird verabschiedet

Außerdem sagte Scholz, dass das Selbstbestimmungsgesetz für die vereinfachte Änderung von amtlichem Geschlechtseintrag und Vornamen in der kommenden Woche verabschiedet werden soll. Die Bundesregierung hatte sich bereits im März auf einen Referentenentwurf für die Überarbeitung des seit 1981 geltenden Transsexuellengesetz geeinigt.

Demnach sollen Trans-, intergeschlechtliche und nicht binäre Menschen nur noch eine einfache Selbstauskunft beim Standesamt abgeben müssen, wenn sie den Vornamen oder den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister ändern wollen. Bisher müssen Betroffene für eine Änderung der Einträge zwei psychologische Gutachten einreichen. Dann entscheidet das zuständige Amtsgericht.

Die federführend zuständigen Minister für Familie und Justiz, Paus und Marco Buschmann (FDP), zeigten sich mit der Einigung im März zufrieden. Die Ressortabstimmung zieht sich seitdem jedoch hin. Dem Vernehmen nach kamen aus dem Bundesinnenministerium von Nancy Faeser (SPD) Einwände. (dpa, AFP)