Zeitplan für die Kindergrundsicherung Bundesagentur für Arbeit hält Start 2025 für „unrealistisch“

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hält den Zeitplan von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) für die Einführung der Kindergrundsicherung für nicht umsetzbar. Das geht aus der Stellungnahme hervor, die die BA im laufenden Gesetzgebungsverfahren abgegeben hat. Das Dokument liegt dem Tagesspiegel vor.

Darin heißt es: „Die zuletzt avisierte Zielvorstellung, die Kindergrundsicherung bereits zum 1.1.2025 in Kraft treten zu lassen, wird (...) inzwischen von der BA als unrealistisch eingeschätzt.“ Selbst ein schrittweiser Einstieg ab 2025 sei „nicht mehr vorstellbar“. Die Einschätzung der Bundesagentur ist maßgeblich, denn sie ist die Behörde, die die Pläne umsetzen muss.

Für Ministerin Paus ist die Einschätzung ein Rückschlag. Monatelang hat sie eine Auseinandersetzung insbesondere mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) darüber geführt, wie viel Geld für die Kindergrundsicherung zur Verfügung stehen soll.

Kommunen kritisieren administrative Vorbereitung seit Monaten

Dieser Streit überlagerte in der öffentlichen Wahrnehmung die massive Kritik, die zum Beispiel Kommunen und Sozialverbände seit Monaten vorbringen: nämlich dass die rein administrative Vorbereitung des Projekts bei weitem nicht so stringent vorangetrieben wird, wie es notwendig wäre. Die Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit stützt nun diese Kritik.

In der Stellungnahme heißt es, es seien erhebliche Änderungen von bestehenden IT-Programmen und Schnittstellen notwendig, außerdem müssten neue IT-Lösungen geschaffen werden. Es gebe aber noch keine „verwaltungsvertragliche Legimitation“, mit den Arbeiten überhaupt zu beginnen, insbesondere gebe es dafür keine Finanzierung.

Bundesagentur: Gesetzentwurf lässt viele Fragen noch immer offen

Die BA sieht sich in der Folge nicht einmal in der Lage, zu schätzen, welches Startdatum realistisch wäre. Sie kommt sogar zu dem Schluss, dass der Gesetzentwurf viele organisatorische und inhaltliche Fragen „noch immer offenlässt“. In der Stellungnahme wird dafür plädiert, die Kindergrundsicherung in jedem Fall gestaffelt einzuführen: zunächst die Auszahlung der neuen zusammengefassten Leistung, später die vollständige Digitalisierung und Automatisierung und weitere Änderungen.

Eine Umsetzung zum 1. Januar 2025 wird, nach derzeitigem Stand, damit nicht möglich sein. Sprecher der Bundesagentur für Arbeit

Das Familienministerium ließ eine Bitte um Stellungnahme bisher unbeantwortet. Ein Sprecher der Bundesagentur für Arbeit sagte auf Anfrage, die BA begrüße die Idee einer Kindergrundsicherung und nehme die Aufgabe aktiv an. Es brauche eine Vorlaufzeit von mindestens 12 Monaten. Nach dem Zeitplan von Ministerin Paus solle aber ein umsetzungsreifer Gesetzentwurf erst im Februar 2024 vorliegen. „Eine Umsetzung zum 1. Januar 2025 wird, nach derzeitigem Stand, damit nicht möglich sein.“

Geplant ist, mit der Kindergrundsicherung verschiedene familienpolitische Leistungen zusammenzufassen: Kindergeld, Kinderzuschlag, die Transferleistungen aus Bürgergeld und Sozialhilfe sowie Teile der Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Nach langem Streit hatte die Ampel-Koalition sich Ende August auf ein Konzept verständigen können. Dabei hatte sich Finanzminister Lindner mit seiner Linie, die bestehenden Leistungen zusammenzufassen, aber nicht zu erhöhen, weitgehend durchgesetzt. Unter dem Dach der Bundesagentur für Arbeit soll die bisherige Familienkasse zu einem Familienservice weiterentwickelt werden und für die Kindergrundsicherung zuständig sein.