Forderung der Brandenburger Linksfraktion AfD soll Parteienfinanzierung verlieren

Der Linksfraktion im brandenburgischen Landtag hat einen Entzug der staatlichen Parteienfinanzierung auch für die AfD gefordert. Das Bundesverfassungsgericht entschied, die in Die Heimat umbenannte rechtsextreme NPD für sechs Jahre von der Parteienfinanzierung auszuschließen, weil die Partei verfassungsfeindlich ist. Der Vorsitzende der Linksfraktion, Sebastian Walter sagte am Dienstag in Potsdam, es sei nach dem Urteil jetzt der richtige Zeitpunkt, auch Konsequenzen für die AfD zu ziehen. Brandenburg solle als erstes Bundesland die Initiative ergreifen und die Entziehung der staatlichen Parteienfinanzierung für die AfD beantragen.

Die Linksfraktion, die auch ein AfD-Verbotsverfahren befürwortet, will dazu im Februar einen Antrag in den Landtag einbringen.

Parteien können gemäß Parteiengesetz Geld vom Staat für ihre Arbeit - etwa den Wahlkampf - bekommen. Andere Einnahmequellen sind Mitgliedsbeiträge und Spenden. Die Summe der staatlichen Teilfinanzierung wird nach einem bestimmten Schlüssel berechnet, wobei unter anderem Wählerstimmen eine Rolle spielen. Um berechtigt zu sein, müssen Parteien Mindestanteile bei den jeweils jüngsten Wahlen auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene erreichen. (dpa)