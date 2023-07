Klebeaktion gegen Lehrer in Brandenburg Staatsschutz ermittelt wegen Anfeindungen in Burg

Nach Bekanntwerden des Weggangs der beiden Lehrer von einer Oberschule in Burg (Spreewald) infolge von Anfeindungen aus der rechtsextremen Szene ermittelt nun der Staatsschutz. Die Polizei untersucht mehrere Tatvorwürfe im Zusammenhang mit einer Klebeaktion und einem Instagram-Kanal, die sich gegen Laura Nickel und Max Teske richten, wie Ines Filohn, die Sprecherin der Polizeidirektion Süd, dem Tagesspiegel am Donnerstag auf Anfrage mitteilte.

Auf Stickern, von denen laut Polizei circa 30 Stück an Dachrinnen und dem Gebäude der Burger „Mina-Witkojc“ Schule angebracht wurden, waren am Mittwoch Fotos von Laura Nickel und Max Teske sowie die Aufschrift „pisst Euch nach Berl*in“ zu sehen. Die Polizei prüft, ob die Urheber der Klebeaktion mit den Stickern gegen den Tatbestand der Beleidigung verstoßen haben. Der Staatsschutz ermittle zudem wegen Sachbeschädigung, illegalen Plakatierens und eines Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz, weil die Fotos der Lehrer ohne deren Einwilligung verwendet worden sind.

„Die Schule hat uns gestern gegen 8.40 Uhr informiert“, sagte Ines Filohn auf Nachfrage. Wann genau sie angebracht wurden, sei noch unklar. Der Staatsschutz ermittelt immer dann, wenn ein politisches Motiv dahinterstecken könnte. In diesem Fall geht die Polizei davon aus, dass das Engagement der beiden Lehrer gegen Rechtsextremismus Grund für die Klebeaktion war.

Abseits davon untersucht der Staatsschutz, ob mit einem Instagram-Kanal, auf dem - ebenfalls versehen mit einem Foto der beiden - „Zeckenjagd“ propagiert wurde, der Tatvorwurf des Aufrufs zu Straftaten erfüllt worden ist.

Kinder in rechtsextreme Vorfälle involviert

Die beiden Lehrer Laura Nickel und Max Teske hatten am Mittwoch dem Tagesspiegel bestätigt, mit Ende des Schuljahres auf eigenen Wunsch an andere Schulen versetzt zu werden. Begründet hatten sie den Schritt mit der belastenden Situation in den vergangenen Wochen und mit Anfeindungen aus der rechtsextremen Szene. Sie waren im April mit einem Brandbrief an die Öffentlichkeit gegangen, um auf täglich auftretende, rechtsextreme Vorfälle an der Oberschule in Burg aufmerksam zu machen. Unter anderem hieß es, Schulmobiliar werde mit Hakenkreuzen beschmiert, rechtsextreme Musik im Unterricht gehört und demokratiefeindliche Parolen über die Schulflure gerufen.

Auch dazu hatte der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. In die rechtsextremen Vorfälle an der Schule seien sowohl Kinder als auch Jugendliche involviert, sagte Polizeisprecherin Ines Filohn auf Nachfrage. „Die Ermittlungen dauern in Teilen noch an.“ Bei noch strafunmündigen Kindern würden Gespräche mit Eltern geführt. Fälle, die strafmündige Jugendliche betreffen, seien teils schon an die Staatsanwaltschaft übergeben worden.

Mit dem Staatsschutz sind unterdessen auch die beiden Lehrer im engen Austausch, wie sie PNN und Tagesspiegel am Mittwoch sagten. „Sie sind wirklich im engen Austausch und werden betreut“, betonte Sprecherin Filohn. Beide hätten persönliche Ansprechpartner. Wie die beiden geschützt werden - dazu wollte sie aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nichts sagen.