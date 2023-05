Putin-Rocker rollen durch Brandenburg „Nachtwölfe“ sagen Besuch der KZ-Gedenkstätte Oranienburg ab

Die Brandenburger Polizei hält die Rockergruppe „Nachtwölfe“ im Blick, die wegen des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkriegs angereist sind. Bislang habe es keine Vorkommnisse oder strafbaren Handlungen gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Es handele sich um eine Gruppe von knapp 50 Personen, die aus Sachsen gekommen sei. Die Rocker gelten als Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Ihren in der KZ-Gedenkstätte Oranienburg geplanten Besuch sagten die Putin-Rocker ab, nachdem die Polizei ihnen die Besuchsregeln der Gedenkstätten-Stiftung übermittelt hatte. Demnach hätten die „Nachtwölfe“ ihre Rockerkutten und politische Tattoos überdecken müssen, auch gilt ein Fahnenverbot. Darauf hätten sich die Putin-Rocker nicht einlassen wollen, sagte ein Sprecher der Stiftung.

Am Nachmittag seien dann rund acht Personen der „Nachtwölfe“ an der Gedenkstätte in Oberhavel eingetroffen. Sie seien erneut auf die Hausordnung und die Besuchsregeln hingewiesen worden, sagte der Sprecher der Gedenkstätte. Diese Vorgaben und das Kuttenverbot hätten die „Nachtwölfe“ aber nicht akzeptiert. Daraufhin seien sie mit ihren Motorrädern davongefahren.

Polizei rechnet mit Auftritt der „Nachtwölfe“ in Berlin

Die Polizei stellt sich darauf ein, dass sich die „Nachtwölfe“ auf den Weg nach Berlin machen, um dort den Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland zu feiern. Am Montag und Dienstag jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum 78. Mal. Weil die nächtliche Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde nach Moskauer Zeit auf den 9. Mai fiel, wird in Russland der Tag des Sieges traditionell an diesem Tag begangen.

Bereits am Sonnabend hatten die „Nachtwölfe“ einen Besuch in der Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar kurzfristig abgesagt. Das erfuhr der Tagesspiegel aus dem Umfeld der Gedenkstätte. Demnach habe die Leitung der Buchenwald-Stiftung den prorussischen Motorradfahrern zuvor die Hausordnung übermittelt, laut der jegliche Fahnen, Symbole und Wappen auf dem Gelände untersagt sind. Daraufhin entschlossen sich die „Nachtwölfe“ zur spontanen Absage und besuchten stattdessen einen Soldatenfriedhof bei Weimar. (dpa/tsp)