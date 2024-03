Rund eine Woche nach Brandanschlag Tesla-Chef Elon Musk kommt angeblich nach Brandenburg

Rund eine Woche nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks in Grünheide kommt Konzernchef Elon Musk einem Medienbericht zufolge nach Brandenburg. Der Milliardär werde am Mittwochmorgen die Fabrik in der Nähe von Berlin besuchen, berichtete der Verlag Table Media am Dienstag unter Berufung auf Unternehmenskreise.

Musk werde direkt vom Hauptstadt-Flughafen zum Werk reisen und vermutlich auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach treffen. Ein Sprecher von Tesla in Deutschland wollte den Bericht nicht kommentieren.

Die Fabrik ist seit Montagabend wieder am Netz. Ein Brand an einem Hochspannungsmast in der Nähe der Tesla-Fabrik in Brandenburg hatte am Dienstag die Stromzufuhr für das Werk und zahlreiche Haushalte unterbrochen. In einem Schreiben im Internet bekannte sich die vom Verfassungsschutz Brandenburg als linksextremistisch eingestufte Organisation „Vulkangruppe Tesla abschalten!“ zu der Tat.

Die Polizei stufte das Bekennerschreiben als authentisch ein. Die Fabrik des US-Elektroautobauers stand für mehrere Tage still, den Schaden bezifferte Werkleiter Andre Thierig auf einen hohen neunstelligen Betrag. Pro Tag habe das Unternehmen mehr als 1000 Fahrzeuge nicht produzieren können. (Reuters)