Baustellen in Potsdam Auf der Nuthestraße und anderenorts droht heftiger Stau

In der kommenden Woche ist auf Potsdams Straßen wieder mit Einschränkungen zu rechnen. Die Arbeiten in der Breiten Straße dauern an. Zwischen der Straße Wall am Kiez und der Dortustraße wird in Richtung Hauptbahnhof im Bereich Schopenhauerstraße und im Einmündungsbereich Wall am Kiez die Fahrbahn erneuert. Für jede Richtung steht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Es herrscht Staugefahr in alle Richtungen. Busse werden über den Platz der Einheit umgeleitet.

Ab Montag (31. Juli) wird der Gehweg in der Schopenhauerstraße zwischen Hegelallee und Weinbergstraße halbseitig gesperrt werden. Der Fuß- und Radverkehr wird auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg auf der Fahrbahn geführt. Um den notwendigen Platz zu schaffen, muss in Richtung Süden der Verkehr in einem Fahrstreifen geführt werden. Es besteht Staugefahr stadteinwärts.

Die Nuthestraße erhält zwischen Wetzlarer Straße und Horstweg in beiden Richtungen eine neue Fahrbahndecke mit lärmminderndem Asphalt. Ab Mittwoch (2. August) finden vorbereitende Arbeiten statt. Ab 12. August wird dann zunächst die Fahrbahn stadteinwärts gesperrt. Der Verkehr wird dann auf die gegenüberliegende Fahrbahn geführt. Die Auf- und Abfahrten zur Wetzlarer Straße, zum Horstweg sowie der Zubringer von der Friedrich-Engels-Straße werden dann gesperrt.

In der Potsdamer Straße wird zwischen Kirschallee und Schulplatz eine Gasleitung ausgetauscht. Die stadtauswärtige Richtung ist daher gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Kirschallee und Schulplatz.

In Babelsberg wird die Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße/Plantagenstraße für die Anbindungen neuer Leitungen aus der Rudolf-Breitscheid-Straße und der Paul-Neumann-Straße gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Domstraße, Karl-Marx-Straße und Fontanestraße.

Auf der B2/Potsdamer Chaussee besteht weiterhin Staugefahr. Einerseits wegen Arbeiten am Zufahrtsbereich zum Gelände Krampnitz. Der Verkehr wird zwischen 9 und 15 Uhr durch eine mobile Ampel geregelt. Zudem ist die B2 halbseitig in Höhe Hitzeberg gesperrt, weil zum Truppenübungsplatz der Bundeswehr eine Linksabbiegerspur entsteht.

Am Kreisverkehr Lutherplatz wird ein Blindenleitsystem für Fußgänger eingebaut. Daher bleibt die Ein- und Ausfahrt zur Großbeerenstraße zunächst gesperrt. In der zweiten Bauphase ist noch die Ein- und Ausfahrt zur Karl-Liebknecht-Straße gesperrt. Ab Mittwoch (2. August) die Ein- und Ausfahrt zur Friedrich-Engels-Straße geperrt. Die anderen Ein- und Ausfahrten sind dann geöffnet. Die Umleitung erfolgt über den Horstweg und die Nutheschnellstraße.

Am Hauptbahnhof dauert die Erneuerung der Busfahrgassen an den Bussteigen 3 bis 5 an, diese sind gesperrt. Ersatzhaltestellen stehen in der Friedrich-Engels-Straße zur Verfügung.

In der Gellertstraße kommt es wegen des Baus einer neuen Zufahrt zum Gelände Krampnitz zu halbseitiger Sperrung mit Regelung durch eine mobile Ampel.

Leipziger Dreieck: Die Leipziger Straße ist als Einbahnstraße für den stadteinwärtigen Verkehr freigegeben. Aus Richtung Lange Brücke kommend ist die Einfahrt in die Leipziger Straße bis zur Höhe der Autowerkstatt möglich. Die Straße Brauhausberg ist zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Fahrräder können stadteinwärts ab Finkenweg nicht mehr über die Straße Brauhausberg fahren und werden über die Leipziger Straße umgeleitet. Stadt

In der Heinrich-Mann-Allee ist stadtauswärts vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung.

Es ist auf die geänderte Verkehrsführung im Bereich Albert-Einstein-Straße zu achten. Es besteht Staugefahr in allen Richtungen.

Für die Herstellung der Haltestellen in Höhe Finkenweg und Templiner Straße ist die Straße Brauhausberg halbseitig gesperrt.

Für Leitungsarbeiten ist die Zeppelinstraße zwischen Kastanienallee und der Stormstraße stadtauswärts für den Verkehr auf eine Fahrspur eingeschränkt werden. Das gilt auch für die Zeppelinstraße in Höhe Schafgraben stadtauswärts.

Wegen Leitungsarbeiten ist die Lennéstraße von der Einmündung Zeppelinstraße bis Köhlerplatz/Zimmerstraße halbseitig gesperrt.

Für die Herstellung einer Fernwärme- und Trinkwasserleitung wird die Straße Am Buchhorst zwischen Handelshof und An der Brauerei halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt.