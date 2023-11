Platte Autoreifen in Babelsberg Klima-Aktivisten lassen erneut Luft an SUVs ab

An mindestens 70 Autos in Babelsberg wurde in der Nacht zu Donnerstag die Luft aus jeweils einem oder mehreren Reifen abgelassen. Das meldete die Polizeidirektion West. An den Windschutzscheiben der betroffenen Fahrzeuge befanden sich Bekennerschreiben der Gruppe „The Tyre Extinguishers“ („Die Reifenlöscher“).

Um 6 Uhr morgens sei der Polizei der erste platte Reifen gemeldet worden, sagte Polizeisprecher Daniel Keip. Bis zum Mittag wurden 70 Fälle bekannt. Betroffen seien SUVs unterschiedlicher Hersteller. Dabei gehe es um Autos mit vermeintlich hohem Spritverbrauch.

In dem Schreiben der Klima-Aktivisten heißt es wörtlich: „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto.“ Das Herumfahren in städtischen Gebieten in einem riesigen Fahrzeug habe enorme Folgen für andere. SUVs seien in den vergangenen Jahren noch vor der Luftfahrtindustrie die zweitgrößte Ursache für den weltweiten Anstieg der Kohlendioxidemissionen gewesen. „SUVs und Geländewagen sind eine Katastrophe für das Klima.“

Bereits der fünfte Vorfall in Potsdam in diesem Jahr

Der Staatsschutz ermittle wegen des Verdachts einer politischen Straftat, sagt Polizeisprecher Daniel Keip. Ähnlich lautende Schreiben habe es bereits bei zurückliegenden Fällen in Potsdam gegeben. So wurde am 1. und 19. Juni in Potsdam-West und Babelsberg, am 23. August in Neu Fahrland und der Nauener Vorstadt, am 14. September in Eiche und Golm Luft aus Autoreifen gelassen.

Im Schreiben von „The Tyre Extinguishers“ heißt es weiterhin, dass bei Unfällen mit SUVs eher Menschen getötet würden als mit kleineren Autos. Psychologische Studien würden zudem zeigen, dass SUV-Fahrer im Straßenverkehr eher zu Risiken neigen würden. Die Fahrzeuge seien „unnötig und reine Eitelkeit“, heißt es zur Erklärung der platten Reifen. Die Betroffenen werden aufgefordert, sich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV fortzubewegen.

Die anonym und international agierende Aktivistengruppe gibt auf ihrer Website genaue Anleitungen zum Ablassen der Luft aus Autoreifen. Dort sind auch Vordrucke der Erklärungszettel in 16 Sprachen zu finden.