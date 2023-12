Potsdam-Tourismus auf Rekordkurs So viele Übernachtungen wie noch nie

Die Richtung schien schon im vergangenen Jahr gut, doch nun zeigt sich, dass sich Potsdams Tourismusbranche nicht nur gut entwickelt, sondern sich auf Rekordkurs befindet. Wie aus Daten des Landesamtes für Statistik hervorgeht, gab es noch nie so viele Übernachtungen in den ersten drei Quartalen in diesem Jahr. Genau 1.052.788 Übernachtungen wurden von Januar bis September in den Beherbergungsbetrieben gezählt.

Das waren 13,2 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch bei den Gästeankünften ging es aufwärts. In den ersten drei Quartalen wurden den Angaben zufolge genau 413.946 gezählt. Auch das ist ein Zuwachs von 13,5 Prozent zum Vorjahr. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag folglich bei rund 2,5 Tagen.

Die eigentliche Bedeutung erschließt sich aber beim Vergleich mit dem letzten Jahr vor der Pandemie: 2019 hatte Potsdam ein Rekordjahr. In jenem Jahr wurden zwischen Januar und September 436.492 Gäste in Potsdamer Beherbergungsbetrieben gezählt. Die Zahl der Übernachtungen lag bei 1.031.385. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 2,4 Tage. In der Statistik liegt die Branche also über dem Vorkrisenniveau. Es kommen zwar etwas weniger Gäste, aber dafür bleiben sie länger.

7000 Betten gibt es in Potsdams Herbergen

Der Gästezustrom in Potsdam konzentriert sich traditionell auf die Sommersaison, Juli und August sind die wichtigsten Monate. Rund 20.000 Arbeitsplätze hängen in Potsdam direkt oder indirekt an der Branche - neben den Angestellten in Hotellerie und Gastronomie sind das Mitarbeiter bei Zulieferern oder in den Schlössern, Gärten und Museen. In der Stadt gibt es knapp 60 Beherbergungsbetriebe mit mehr als 7000 Betten.

Der Rekordkurs dürfte auch der Potsdamer Stadtkasse guttun. Wie berichtet hatte Potsdam im vergangenen Jahr rund 2,2 Millionen Euro aus der Steuer in Höhe von fünf Prozent des Übernachtungspreises bei touristischen Reisen eingefahren. Auch dieser Rekord dürfte also geknackt werden.

Ausweitung der Bettensteuer vorerst gestoppt

Die geplante Ausweitung der Bettensteuer auch auf Dienstreisen hatte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) zwar kürzlich vorerst auf Eis gelegt. Er wolle erst die bundesweite Debatte zur Rücknahme der Reduzierung der Mehrwertsteuer für das Gastronomie- und Hotelgewerbe abwarten. Die Stadtverwaltung rechnete damit, dass sie durch eine Ausweitung der Bettensteuer zwischen 800.000 Euro und einer Million Euro pro Jahr zusätzlich einnehmen könnte.

Die Pläne waren in der Branche allerdings auf deutliche Kritik gestoßen. Potsdam werde Veranstaltungen und Businessgäste an Berlin verlieren, so die Befürchtung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Potsdam. Das Vorhaben sei mit der Branche nicht diskutiert worden.

Das Pandemiejahr 2021 war für die Branche in der Stadt ein historisch schlechtes Jahr gewesen. Zum ersten Mal seit 2003 wurden in Potsdam weniger als 300.000 Gäste im Jahr gezählt. Monatelang konnten die Hotels nur für geschäftliche oder dienstliche Übernachtungen öffnen. In den Jahren vor der Pandemie war die Branche dagegen von Rekord zu Rekord geeilt.

Trotz der guten Zahlen hat die Branche auch Sorgen. Der Fachkräftemangel war schon vor der Pandemie ein Problem und hat sich verschärft. Einige Betriebe haben deshalb beispielsweise die Öffnungszeiten in der Gastronomie eingeschränkt.

Potsdam ist mit den aktuellen Zahlen ein Ausreißer. Zwar ist die Branche landesweit auf Wachstumskurs gewesen. Doch mit ihren zweistelligen Zuwachsraten auf hohem Niveau wurde die Landeshauptstadt nur vom Reisegebiet Dahme-Seenland geschlagen. Insagesamt wurden im ganzen Land Brandenburg fast 11,5 Millionen Übernachtungen gezählt. Das waren laut Statistischem Landesamt 5,8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.