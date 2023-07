Potsdamer Gestaltungsrat tagt Pläne für Neubauten und den Horstweg werden diskutiert

Auf der 78. öffentlichen Sitzung des Gestaltungsrates Potsdam werden am Freitag (7. Juli) ab 17.30 Uhr im Potsdam Museum, Am Alten Markt 9, fünf Bauprojekte und der Ausbau des Horstwegs diskutiert. Interessierte können die Diskussion der Fachleute vor Ort verfolgen.

Im Gestaltungsrat vorgestellt und debattiert wird der Neubau des Wohnquartiers auf dem ehemaligen Tramdepot an der Heinrich-Mann-Allee. Außerdem geht es um zwei Bebauungsstudien für zwei benachbarte Grundstücke in der Berliner Straße 136a und der Behlertstraße 31. Besprochen wird auch eine Änderung im Bebauungsplan in Golm für den Bau einer internationalen Schule und die dazu gehörende Variantenuntersuchung des Projektes Quadratum Potsdam für das Grundstück am Mühlenberg 5d.

Unabhängiges Gremium aus Fachleuten Der Gestaltungsrat Potsdam ist ein unabhängiges Gremium verschiedener Fachleute aus den Bereichen Stadtplanung, Architektur und Landschaftsplanung. Der Rat hat die Aufgabe, die ihm vorgelegten Bauvorhaben im Hinblick auf städtebauliche, architektonische und gestalterische Qualitäten zu beurteilen und die Beteiligten zu beraten. Ziel der Einrichtung des Gestaltungsrats ist es, zur Verbesserung des Stadtbildes beizutragen, die charakteristische architektonische, städtebauliche und verkehrliche Qualität zu sichern sowie Fehlentwicklungen vorzubeugen. Der Austausch wirbt für ein erhöhtes Architekturbewusstsein. Das Gremium begutachtet insbesondere Vorhaben von besonderer städtebaulicher Bedeutung in ihrer Auswirkung auf das Stadt- und Landschaftsbild Potsdams. Weitere Sitzungen in diesem Jahr sind am 8. September sowie am 1. Dezember.

Der Gestaltungsrat widmet sich auch dem geplanten Ausbau des Horstwegs. Zudem stellt der im vergangenen Jahr neu als Mitglied des Gestaltungsrates berufene Architekt Matthias Haber in einem Werkbericht seine Arbeitsschwerpunkte vor.