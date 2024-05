Staustellen der Woche Mehrere gesperrte Straßen im Potsdamer Süden

Potsdams Großbaustellen bleiben in dieser Woche unverändert bestehen, so am am gesperrten Kuhfortdamm in Golm und am Leipziger Dreieck. Dort gleich in der Nähe muss die Friedhofsgasse im Knotenpunkt zur Heinrich-Mann-Allee gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt großräumig über Horstweg, Heinrich-Mann-Allee und Friedrich-Engels-Straße. Zweimal betroffen ist die Zeppelinstraße: Zwischen Kastanienallee und der Stormstraße muss der Verkehr in stadtauswärtige Richtung mit einem Fahrstreifen auskommen, ebenso ist es in Höhe Schafgraben.

Im Süden Potsdams wiederum muss die Drewitzer Straße in der Waldstadt zwischen Unter den Eichen bis zum Knotenpunkt Friedrich-Wolf-Straße gesperrt werden, ebenso die Babelsberger Fritz-Zubeil-Straße zwischen Mitteldamm und Walter-Klausch-Straße. In Drewitz müssen die Slatan-Dudow- sowie Wolfgang-Staudte-Straße und der Willy-A.-Kleinau-Weg in mehreren Bauabschnitten rund um den Parkplatz gesperrt werden. Hier wird jeweils die Fahrbahn erneuert.

Noch eine Baustelle betrifft den Norden: Für Leitungsarbeiten muss die Nedlitzer Straße vor dem Knotenpunkt zur Georg-Hermann-Allee stadtauswärts halbseitig gesperrt werden.