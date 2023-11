Vonovia baut trotz Flaute in Krampnitz 185 Wohnungen sind Anfang 2025 fertig

Die Vonovia-Tochter Buwog baut trotz der Flaute im Wohnungsbau in Krampnitz. Das sagte David Oberthür vom Entwicklungsträger in seinem Statusbericht zur Entwicklung des neuen Stadtteils im vergangenen Bauausschuss. Die Rahmenbedingungen hätten sich zum Schlechten gewendet. Vonovia baue bundesweit 60.000 genehmigte Wohnungen nicht, so Oberthür. In Potsdam sei das anders: „Sie haben damit begonnen zu bauen, und werden auch in Krampnitz Wohnungen umsetzen.“

Allerdings wird der Konzern 350 Wohnungen weniger bauen als zunächst geplant. Außerdem haben Entwicklungsträger und Vonovia Grundstücke getauscht. Der Investor ist nun für die Entwicklung des Stadtplatzes Ost als Einzelhandelsstandort verantwortlich. „Der Tausch kommt uns entgegen“, sagte Oberthür. Der Stadtplatz werde „mit einem starken Partner“ entwickelt. Der Entwicklungsträger habe zudem die Möglichkeit zur Übernahme von zwei Quartiersgaragen. In Krampnitz können Autos allein in diesen Garagen geparkt werden.

Im Mai war Baustart für die ersten 185 Wohnungen des ersten Bauabschnitts in Krampnitz - errichtet von der Buwog. Die ersten Bewohner von Krampnitz sollen dort Anfang 2025 einziehen. Dieses Ziel nannte Oberthür erneut. Schon im kommenden Jahr werde die neue Grundschule fertig. Die Altbauten der früheren Kasernen würden dazu in „Schmuckstücke“ umgewandelt, so der Planer.

In Potsdams neuem Stadtteil Krampnitz entstehen die ersten Straßen. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Der Neubau für die Schule am Schloss solle zum Schuljahr 2027/2028 in Betrieb gehen. Der Bauantrag werde in Kürze eingereicht. Die Baugrube werde ab Ende 2024 ausgehoben, sagte der Planer.

Straßenanschlüsse entstehen 2024

Ebenfalls im kommenden Jahr soll der Straßenanschluss für das Viertel gebaut werden. Dafür entstehen an der B2 und an der Ketziner Straße (L92) zwei Kreisverkehre. Mit dem Straßenbau in Krampnitz sei begonnen worden, die ersten Fahrbahnen wurden asphaltiert. Auf aktuellen Bildern sind auch die freigehaltenen Tram-Trassen zu erkennen. Nach erfolgreichen Probebohrungen der Energie und Wasser Potsdam (EWP) für die geplante Geothermie sei auch das Energiekonzept für das Quartier einen Schritt weiter, sagte Oberthür.

Für die Entwicklung von Krampnitz seien vier Teilbereich-Bebauungspläne beschlossen worden, zwei weitere Bebauungspläne befinden sich in der Abwägung, sechs weitere Bebauungspläne für die Umsetzung von insgesamt 5000 Wohnungen seien in Arbeit, so Oberthür. Langfristig sollen 10.000 Wohnungen entstehen. Den nächsten Ausblick auf die Entwicklung gebe der Entwicklungsträger beim nächsten Forum Krampnitz am 23. Januar