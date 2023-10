Nach einem Trauma zurück ins Leben finden Entführungsopfer Natascha Kampusch liest in Potsdam

Unter dem Motto „Zusammen der Angst das Gewicht nehmen” geht es vom 10. bis 20. Oktober bundesweit in der „Woche der Seelischen Gesundheit“ bei insgesamt mehr als 500 Veranstaltungen um Ängste in Krisenzeiten. Auch in Potsdam finden Veranstaltungen statt, in denen auf Strategien zur Bewältigung und auf das Hilfsangebot aufmerksam gemacht werden soll.

Schon ab dem 9. Oktober bietet die „Praxis und Seminare für seelische Gesundheit Potsdam“ sechs kostenfreie Veranstaltungen in fünf Stadtteilen Potsdams zum Thema „Krebs. Angst. Krise – Zusammen der Angst das Gewicht nehmen“ an. Die Auftaktveranstaltung zum Diskussions- und Lesekreis „Psychiatrie – aber sozial?!“ der Berliner Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e. V. findet dann am 10. Oktober im AWO Kulturhaus Babelsberg statt. Hier können Erfahrungen in der Psychiatrie, alternative Modelle, kritische Texte oder andere Themen ausgetauscht werden.

Krisen Magersucht und Entführung

„Lene Marie oder das wahre Gesicht der Anorexie“ ist der Titel des Film-Porträts der norwegischen Fotografin Lene Maria Fossen, der am 12. Oktober um 19.30 Uhr im Thalia Kino gezeigt wird. Fossen starb an Magersucht, gegen die sie lange gekämpft hatte. Anschließend gibt es ein Gespräch mit Fachärzten. Organisiert ist diese Veranstaltung vom SEKIZ.

Natascha Kampusch aus Wien liest schließlich am 13. Oktober um 18.30 Uhr in der „Villa Bergmann“ aus ihrem aktuellen Buch. Im Jahr 1998 war sie als Zehnjährige entführt worden, zehn Jahre später gelang ihr die Flucht. In der Podiumsdiskussion mit ihr und dem Leiter der psychiatrischen Abteilung des Ernst von Bergmann Klinikums, Christian Kieser, geht es darum, wie man nach traumatischen Erfahrungen den Weg zurück zu einem positiven Lebensgefühl finden kann.