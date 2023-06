Wochenendtipps für Potsdam Kindertrödel im Volkspark und ein ganz besonderer Sonnenaufgang

Eintritt frei in Brandenburgs Vergangenheit: Wie lebte ein königlicher Kutscher, eine Bäuerin, ein Kammerherr? Und was hätten sie heute zu erzählen? Im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte können Sie ihnen zuhören, in den zusammen mit der Filmuni erstellten Videoproduktionen „Lebende Porträts“ in der Brandenburg-Ausstellung. Am heutigen Museums-Freitag bei freiem Eintritt, und das gilt auch für das Naturkundenmuseum, Filmmuseum und das Potsdam-Museum.

Am Samstag findet von 10 bis 16 Uhr wieder ein Kindertrödelmarkt im Volkspark statt. Hier finden Sie so ziemlich alles, was man für ein Kinderleben braucht, von Babysachen bis zum Bobbycar, und die Versorgung sichern Foodtrucks. Kinder können übrigens selber trödeln und auf einer mitgebrachten Decke Bücher und Spielsachen verkaufen, allerdings nur nach Anmeldung. Die Frist dafür ist zwar offiziell schon vorbei, aber vielleicht klappt’s trotzdem noch – oder fürs nächste Mal am 12. August. Anmeldung an: volkspark@propotsdam.de.

Zur Entspannung empfohlen wir Ihnen abends ein ganz besonderes Konzert: ein Auftritt des 2018 gegründeten Knabenchor Potsdam (Leitung: Ud Joffe) in der Erlöserkirche. Das Programm lautet: „My Bonnie“ – Volksweisen aus England, Schottland und Irland. Samstag ab 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Es war die Nachtigall, und nicht die Lerche – oder doch? Ziemlich sicher ist, dass am Sonntag um 4.46 Uhr die Sonne aufgeht, und wenn Sie möchten, können Sie den Sonnenaufgang auf dem Belvedere auf dem Pfingstberg erleben, von wo aus die Sonne aus den Havelseen zu steigen scheint. Treffpunkt ist um 4.15 Uhr am Belvedere, und Sie müssen sich unbedingt anmelden (Telefon 0331-20 05 79 30), denn bei zu wenig Nachfrage findet diese Sonderveranstaltung nicht statt. Als Romantiker gehen Sie anschließend im Heiligen See schwimmen und danach gemütlich frühstücken: Das geht um diese Zeit (ab 7 Uhr) im Dorith Hotel.