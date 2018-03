Wolfsburg kann kommen Im Play-off-Viertelfinale treffen die Eisbären Berlin auf die Grizzlys Wolfsburg. Am Freitag gewannen die Niedersachsen das entscheidende Pre-Play-off-Spiel in Schwenningen mit 3:2 und zogen damit in die Runde der letzten Acht ein. Die Serie nach dem Modus „Best of seven“ beginnt am Mittwoch.