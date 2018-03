Wir haben noch ein paar mehr Infos aus Nürnberg bekommen - Florian Jennemann sei dank. Die Mannschaft ist am Mittwoch mit dem Zug nach Berlin gereist und hat in der Hauptstadt Quartier bezogen. Für heute Vormittag war ein kurzes Morning Skate in der MBA geplant, dann wird am Abend gespielt. Die Nürnberger bleiben nach Spiel eins in Berlin, reisen dann am Freitag mit dem Bus zurück und bereiten sich anschließend auf Spiel zwei vor. Trainer Rob Wilson ist wichtig, dass seine Spieler möglichst normal regenerieren können, deswegen sieht seine Reiseplanung so aus wie beschrieben.

Nicht mit nach Berlin gekommen ist dem Vernehmen nach Philippe Dupuis, er wird nach einem Check gegen den Kopf im letzten Spiel der Köln-Serie heute noch geschont, soll aber am Samstag dann schon wieder dabei sein. Das Fehlen ist demnach eine reine Vorsichtsmaßnahme, Wilson unterstrich das am Mittwoch mit den Worten: "Wenn es morgen Spiel sechs oder sieben in der Serie wäre, würde er spielen." Wahrscheinlicher Ersatz für Dupuis ist Nichlas Torp, der kleine, aber kräftige Verteidiger ist einer aus der Abteilung Energiebündel. Mal sehen, ob er dann heute tatsächlich auflaufen wird.