Die Aufstellung - Parlett rein, Bukarts raus

Nun hat Uwe Krupp doch mal was verändert in seinem Line-Up in diesem Halbfinale. Blake Parlett darf heute nach seiner Verletzung erstmals in den Play-offs mitwirken und gibt den siebten Verteidiger. Dafür rutscht Rihards Bukarts als überzähliger Nicht-Deutscher aus der Mannschaft und Sven Ziegler stürmt an der Seite von Buchwieser und Fischbuch.