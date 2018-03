Kurzes Update: Köln gewinnt 1:0 in Ingolstadt, Mannheim 4:3 nach Penaltyschießen in Augsburg - damit sind die Adler noch Fünfter geworden und Köln Sechster. Wolfsburg trifft nach dem 0:3 in Schwenningen als Siebter in den Pre-Play-offs wieder auf die Wild Wings. Iserlohn nutzt der 4:3-Sieg nach Verlängerung in München nur bedingt, als Achter geht es jetzt gegen Bremerhaven.