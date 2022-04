Den passenden Gegner bekommen -

die Eisbären können sich auf Köln freuen

Es ist an Absurdität kaum zu überbieten, wie sich die Kölner Haie in die Play-offs gespielt haben. Mit Jahresbeginn wurden in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mancherorts Abgesänge auf den Traditionsklub angestimmt, mutierten die Haie doch nach einer langen Niederlagenserie zu einem Abstiegskandidaten. Doch die Frage, was aus einer DEL<TH>ohne den Klub mit den meisten Fans und der größten Arena werden soll, stellt sich nicht mehr. Noch besser: Es gibt sogar Play-offs mit Köln, was in Berlin besonderes interessiert. Denn die Eisbären empfangen die Mannschaft ihres ehemaligen Trainers Uwe Krupp am Sonntag (14.30 Uhr, Mercedes-Benz- Arena) zum ersten Viertelfinalspiel der Best-of-five-Serie.

Die Spieler der Kölner feierten am Donnerstagabend schon mal so, als hätten sie einen Titel gewonnen. In zwei Siegen haben sie den ERC Ingolstadt, immerhin Siebter nach der Hauptrunde, als Zehnter aus der ersten Play-off-Runde (formerly known als „Pre-Play-offs“) gejubelt. Mit viel Dramatik und einem 3:2-Sieg in der Verlängerung am Donnerstag nach frühem 0:2-Rückstand – nachdem sie zuvor am Sonntag überhaupt erst Platz zehn gesichert hatten.

Viel Dramatik, von der die Eisbären als souveräner Sieger der Hauptrunde weit entfernt waren. Die Haie haben sie dabei auch vier Mal recht locker abgefiedelt. Alles andere als drei Berliner Siege in der Viertelfinalserie wären natürlich eine Überraschung – genauso wie der Umstand, wenn Serge Aubin genau dies zugeben würde. Aber der Berliner Trainer sagt natürlich lieber: „Köln ist ein Team mit Erfahrung und Größe, wir müssen in Bestform sein, um da weiterzukommen.“