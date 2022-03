Wir fassen zusammen:

Es ist ja schon oft darüber gesprochen worden, ob es aus Sicht der Eisbären so glücklich war, Daniel Fischbuch einst ziehen zu lassen. Jedenfalls ist der Stürmer in Berlin nie so recht zum Zuge gekommen, während er in seiner Zeit danach, zunächst in Nürnberg und nun in Düsseldorf, oft richtig aufdreht – besonders, wenn es gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber geht. Am Sonntag jedenfalls verdarb er seinen früheren Kollegen vor gut 6000 Zuschauenden im Düsseldorfer Dome den Nachmittag.

<SB190,65,140>Die Eisbären hatten das Spiel lange kontrolliert, führten dreieinhalb Minuten vor Schluss 2:0 – dann kam Daniel Fischbuch und schlug gleich zwei Mal zu. Schließlich verloren die Berliner noch zwei Punkte, denn im Penaltyschießen siegte die DEG nach einem Treffer von – Fischbuch, wem sonst? Das 2:3 (1:0, 1:0, 2:0/0:1) von Düsseldorf war für die Berliner eine überflüssige Niederlage – allerdings auch eine, die sich für den souveränen Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga so kurz vor Ende der Hauptrunde verschmerzen lässt. Trotzdem lag die dusselige Pleite den Eisbären im Magen. Kevin Clark, im zweiten Drittel Schütze des zweiten Treffers, sagte nach dem Ende: „Das Spiel müssen wir uns noch mal ganz genau anschauen. In den Play-offs sollte uns so etwas nicht passieren.“

</SB>Simon Després hatte die Eisbären im ersten Drittel in Führung gebracht, sie traten wieder mit Tobias Ancicka anstelle von Mathias Niederberger im Tor an. Ancicka sah beim zweiten Gegentor nicht ganz so glücklich aus – beim entscheidenen Penaltyschuss von Fischbuch war er dann machtlos.