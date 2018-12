+++ Jonas Müller ist Berliner Sportler des Jahres +++ 2:3-Niederlage bei den Iserlohn Roosters +++ Cundari bleibt Tribünengast, auch in Iserlohn +++ CHL: München besiegt Malmö +++ Ex-Mannheimer Thomas Larkin wird in Schweden wegen Körperverletzung angeklagt +++ Florian Busch schießt die Eisbären in Mannheim zum Sieg +++ Haie, Haie, bum, bum, bum, bum +++ Drei Gegentore gegen die Haie im ersten Drittel +++

Redaktionell Redaktionell Neueste zuerst Älteste zuerst Highlights Jörg Leopold 1 : 4 Eisbären Berlin 23 Jonas Müller Grizzlys Wolfsburg 26 Wade Bergman

36 Cole Cassels

42 Nickolas Latta

48 Jason Jaspers (0:0, 1:2, 0:2) 13.418 Zuschauer, Arena am Ostbahnhof | Kein Beitrag vorhanden Jörg Leopold Die Pressekonferenz Heute sehr ausführlich und das sagt Clement Jodoin: Du darfst nicht auf die Tabelle schauen, die Spiele werden auf dem Eis entschieden. Wir hatten unsere Chancen, aber die müssen wir eben auch nutzen. | Jörg Leopold Gleich Stimmen Mal sehen, was Trainer und Spieler zu dieser Leistung zu sagen haben. Bis später! | Jörg Leopold Schluss! Wolfsburg siegt 4:1 und das nicht mal unverdient. | Jörg Leopold Es gibt Pfiffe 17,7 Sekunden vor Schluss ist hier längst alles klar. | Jörg Leopold Poulin bleibt drin Auch Trainer Jodoin glaubt wohl nicht mehr an die Wende. | Jörg Leopold Drei Minuten noch Es geht heute einfach nichts bei den Eisbären. Solche Tage gibt's - zuletzt leider wieder etwas häufiger. | Jörg Leopold Ein bisschen Druck jetzt noch mal Knapp sechs Minuten bleiben noch. | Jörg Leopold Es plätschert dahin Wenn jetzt nicht bald das 2:4 gelingt, wird das heute nichts mehr für die Eisbären. | Jörg Leopold 13.418 Zuschauer An den Fans liegt es heute ganz sicher nicht. Es sind genug da. | Jörg Leopold Grizzlys komplett 11:21 noch auf der Uhr. Die Eisbären brauchen jetzt ein echtes Eishockey-Wunder. | Jörg Leopold Tor zählt - 4:1 Wolfsburg Kettemer bugsiert den Puck mit dem rechten Schlittschuh tatsächlich über die eigene Linie, Jaspers bekommt den Treffer zugesprochen. Es ist übrigens eins Unterzahl-Tor. | Jörg Leopold Wolfsburg jubelt schon wieder Aber nach diversem Gestochere vor dem Berliner Tor bemühen die Schiris erst einmal den Videobeweis. | Jörg Leopold Strafzeit Wolfsburg Viel Foul war da nicht von Bergman, aber die Eisbären nehmen die Strafe des Gegners natürlich gerne. | Jörg Leopold Ein Auswärtssieg Steht für Wolfsburg in dieser Saison zu Buche und ganze sechs Punkte. Aber heute könnte was gehen - das ist mal klar. | Jörg Leopold 3:1 Wolfsburg Latta trifft zum 3:1 für die Grizzlys, die Fans rufen "Aufwachen!" und "Wir wollen die Eisbären sehen!" | Jörg Leopold Schlussabschnitt Die Eisbären sind gefordert. | Jörg Leopold Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg 1:2 | 2/3 | Tor: Jonas Müller (23.) #EBBvsWOB — Eisbären Berlin on Twitter (@eisbaeren_b) https://twitter.com/Eisbaeren_B/status/1071772248275632129 | Jörg Leopold Zweite Drittelpause Ernüchterung auf den Rängen. Mit dem Zwischenstand hatten sicherlich nicht so viele Fans heute hier gerechnet - vor allem nach der 1:0-Führung durch Jonas Müller. Aber 20 Minuten bleiben ja noch, aber da muss mehr gehen bei den Eisbären. | Jörg Leopold 2:1 Wolfsburg Cassels führt den Penalty-Schuss aus und trifft an Poulin vorbei ins Tor. Die Grizzlys haben das Spiel gedreht. | Jörg Leopold | Weitere Beiträge