Und die Münchner so?

Sie geben sich erwartungsgemäß kämpferisch und bisher ist ja eigentlich auch noch nichts passiert. Beide Teams haben ihre Heimspiele gewonnen und wenn das so weitergeht, hätte der Meister am Ende trotzdem wieder die Nase vorn. Kein Wunder also, wenn Mads Christensen auf der Homepage von RB mit den Worten zitiert wird: "Das 1:1 in der Serie ist keine Katastrophe. Wir wussten davor, dass es eng werden würde." Stürmerkollege Maximilian Daubner hat auch schon einen Plan, wie man das heute Nachmittag angehen will: "Wir müssen von der Strafbank wegbleiben und unser Spiel machen. Dann kommen wir zu Chancen und dann werden wir auch unsere Tore machen." Die Eisbären wissen natürlich, was sie nachher erwartet. Wir sind gespannt, wie das Spiel verläuft. Angesichts der folgenden Pause ist das dritte Duell wohl in jedem Falle eines, das sich etwas länger im Kopf festsetzen wird und deswegen von besonderer Bedeutung sein kann.