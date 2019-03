Unsere Statistik zu Spiel 2

Die Münchner sind wahre Experten, wenn es in das zweite Spiel einer Play-off-Serie geht. Zumindest was die vergangenen drei Meisterjahre angeht: In den neun Partien, die sie bestritten haben, feierten die Red Bulls sieben Siege. Dieser Zahl wird umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass München alle diese neun zweiten Serienspiele auswärts bestritten hat. Bei den Eisbären fällt die Bilanz im gleichen Zeitraum nicht ganz so gut aus: Bei sechs Duellen in Spiel zwei gab es nur zwei Erfolge, wenn wir die Pre-Play-offs mitzählen, erhöht sich Quote immerhin auf vier von acht. Von den drei Heimspielen wurde nur eines gewonnen (mit Pre-Play-offs = zwei von vier) - die beiden Niederlagen gab es bezeichnenderweise gegen RB München. Aber Statistiken sind bekanntlich immer nur so lange relevant, bis sie widerlegt werden. Und genau das haben die Eisbären heute Abend ganz bestimmt vor.