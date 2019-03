Peter John Lee:

"Wir müssen Freitag energischer starten"

Der Geschäftsführer sagte uns heute, worauf es ankommt in Spiel vier der Serie gegen die Bayern und klärte auch auf, warum so lange pausiert wird zwischen Spiel drei und vier. "Die DEL will einfach mehr Zuschauer in den Hallen haben, das war ja im Viertelfinale am Dienstag oder Mittwoch in der Vergangenheit eben oft nicht so toll, daher gab es diese Entscheidung."

In jedem Fall macht es die Sache interessant, denn München wird den am Sonntag gewonnenen Schwung bis Freitag hoffentlich wieder verloren haben - damit es wieder ein anderes Ergebnis gibt, so eines wie am vergangenen Freitag zum Beispiel: