Die vollständige Übersicht des 46. Spieltags liefern wir dann noch nach.

In Düsseldorf wird noch gespielt, daher lässt die komplette Tabelle noch auf sich warten. Die wichtigsten Fakten aus Eisbären-Sicht stehen aber fest: Nach dem Sieg in Schwenningen beträgt der Vorsprung auf die elftplatzierten Krefeld Pinguine wieder fünf Punkte. Außerdem ist auch Rang neun wieder in Reichweite. Weil die Nürnberg Ice Tigers mit 2:7 in München verloren, rücken die Berliner bis auf einen Punkt an die Franken heran.