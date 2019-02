Köln ist in den Play-offs! Durch den 4:3-Erfolg im Derby vor knapp 13.000 Zuschauern im ISS-Dome am Dienstag ist der Hai vom Eis. Köln ist definitiv in den Top six am Ende der Hauptrunde und steht damit im Viertelfinale. Fredrik Tiffels (siehe unten) traf im Penaltyschießen zum Derby-Sieg. Die DEG holte zwar einen wichtigen Punkt, muss aber nun noch nachlegen (hoffentlich nicht erst am Sonntag beim Spiel in Berlin):