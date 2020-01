Oder Karneval oder was? Die Haie verlieren ihr 9. oder was auch immer Spiel in Serie! Das ist Weltrekord! Diesmal 2:3 gegen Nürnberg, am Sonntag hieß es noch 3:6 in Nürnberg - also eine Steigerung. Scherz beiseite, beim Spiel am Donnerstagabend forderten Fans sogar den Rauswurf von Sportdirektor Mark Mahon (siehe Bild). Erstaunlich: trotz ungünstigerAnsetzung waren wieder mehr als 10.000 Menschen in der Kölnarena. Das ist genauso wenig zu erklären, wie die Serie der Haie.

