Kleiner Dämpfer, aber kein Beinbruch

In Straubing kann man mal verlieren, das ist sogar München in dieser Saison schon passiert. Die Leistung der Eisbären war auch diesmal durchaus wieder ordentlich, in der Defensive hakte es heute aber ein bisschen. Die Tigers hatten zu oft zu viel Raum im Mitteldrittel und konnten dann durchstarten. Dazu gab es auch den einen oder anderen individuellen Lapsus. Das kann man sich gegen so eine Mannschaft wie Straubing zumindest im Moment nicht ungestraft erlauben. Für die Eisbären-Spieler - sofern nicht im Nationalteam unterwegs - stehen jetzt erst einmal ein paar freie Tage an, am kommenden Sonntag wird wieder trainiert, ehe die Saison auswärts in Bremerhaven am 15. November weitergeht.