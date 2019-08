Serge Aubin und der Triple-Sweep von Wien

Es ist gerade mal zwei Jahre her, da bescherte der neue Eisbären-Coach den Vienna Capitals den zweiten Meistertitel in der Ebel - und das mit einem Rekord. Die Wiener gewannen in den Play-offs immer, 12:0 lautete die Bilanz nach Viertel- und Halbfinale sowie der Endspielserie gegen Klagenfurt. Meistercoach Aubin sagte nach dem letzten Sieg gegen den Konkurrenten aus Kärten: "Wir haben eine neue Identität aufgebaut und mit zwölf Siegen in Serie ist es einfach unglaublich. Wir waren eine Familie, die in die gleiche Richtung zog und es konnte alles passieren." Nur ein Jahr später später verließ Aubin dann seine Familie und ging in die Schweiz - ohne großen Erfolg in Zürich.

Aber Berlin und Wien sind ja auch viel schöner als das kleine Zürich und daher wird Aubin sicher auch seine Freude am für Freitag angesetzten Testspiel seiner Eibären in Wien bei seiner ehemaligen Mannschaft haben (19.30 Uhr).

Die Capitals hatten zuletzt übrigens auch kein Glück beim Testen, in Budweis gab es ein sattes 1:5. Anders als die in der Vorbereitung noch sieglosen Eisbären (Triple-Loss bisher) haben die Wiener aber schon mal einen Test gewonnen (3:1 gegen Budapest).