Wie plant der Trainer für Freitag?

Die Haie kommen, mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Meister Mannheim im Gepäck. Wird also schwer. Wie wollen die Eisbären dagegenhalten? Zunächst mal sind sie breit aufgestellt. Alle Spieler aus dem Kader standen am Donnerstag zumindest zeitweise auf dem Eis. Bei Vincent Hessler ist allerdings definitiv nicht mit einem Einsatz zu rechnen, André Rankel ist laut Trainer Serge Aubin "day-to-day", möglicherweise könnten wir ihn am Wochenende aber schon sehen. Denn so ähnlich lief das ja letzte Woche auch bei Sean Backman ab. Kai Wissmann dürfte am Freitag wohl sein Saisondebüt geben, er ist wieder einsatzfähig.

Interessanterweise bildete Wissmann heute im Training ein Verteidiger-Duo mit Florian Busch. Deutet sich da eine veränderte Aufstellung an? Aubin wiegelt ab: "Das hatte einfach damit zu tun, dass alle heute dabei waren." Davon träumt ein Coach ja normalerweise, aber das schafft auch Probleme. Am Freitag muss mindestens mal ein gesunder Spieler von der Tribüne aus zuschauen. Wenn Rankel auch grünes Licht gibt, dann sogar zwei. Das könnte knifflig werden.

Während Aubin das noch entscheiden muss, hat er in einem anderen Punkt offenbar schon Klarheit: Die Sturmreihen werden gegen Köln ein bisschen anders aussehen. Leo Pföderl, bisher Torjäger mit Ladehemmung, rückt in die Reihe mit Maxim Lapierre und Lukas Reichel. Austin Ortega könnte dafür mit Mark Olver auflaufen und es deutete heute auch einiges darauf hin, dass das Experiment mit Louis-Marc Aubry auf dem Flügel für's Erste beendet ist. Mal sehen, wie das dann am Freitag tatsächlich ausschaut. Sicher ist Aubin zufolge zumindest mal, dass Sebastian Dahm wieder im Tor beginnen wird. Und mit dem haben wir heute auch deshalb noch einmal ausführlicher gesprochen. Dazu später mehr.