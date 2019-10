Familienbande

Ferraro - bei dem Namen klingelt's natürlich sofort bei allen Eishockey-Fans. Und tatsächlich ist Landon der Sohn des großen Ray Ferraro, der es auf weit über 1000 NHL-Spiele gebracht hat. Damit aber nicht genug: Vater Ray ist mit Cammi Granato verheiratet, die wiederum die Schwester von Tony Granato ist - und der ist ja nun auch kein Unbekannter in der besten Liga der Welt gewesen. Und natürlich spreche ich jetzt auch noch über Cammi, die die Stiefmutter von Landon ist und es vielleicht sogar noch weiter gebracht hat als Bruder und Ehemann. Cammi Granato hat im US-Eishockey alles gewonnen, das wurde dann auch entsprechend gewürdigt. Als erste Frau wurde sie in die Hockey Hall of Fame aufgenommen (zusammen mit Angela James). Landon hatte da gar keine Wahl, er konnte also nur Eishockey-Profi werden. Als solcher hat er übrigens mit Louis-Marc Aubry bei den Grand Rapid Griffins in der AHL gespielt - mal gucken, ob die beiden demnächst in einer Reihe auflaufen werden. Da Ferraro heute erst in Berlin gelandet ist, könnte dies frühestens am Sonntag in Ingolstadt der Fall sein.