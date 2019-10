Was Leo Pföderl nach dem Spiel gegen die Ex-Kollegen sagte Wir konnten dem Neuzugang aus Nürnberg nach dem Spiel gegen seinen alten Klub ein paar Fragen stellen. Das erforderte zunächst ein wenig Geduld, denn Pföderl war zunächst vor der Kabine der Ice Tigers noch in Gespräche mit den ehemaligen Kollegen zugange. Aber danach stand er wie immer freundlich lächelnd auch uns Rede und Antwort. Dann hören wir mal rein:

Wie war es denn da draußen auf dem Eis beim allerersten Spiel überhaupt gegen den früheren (und bis dato einzigen DEL-)Klub? Leo Pföderl: Ich habe es mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Nein, war eigentlich ganz in Ordnung. Ich glaube, wir haben das ganz gut im Griff gehabt über 60 Minuten. Mei, da sind natürlich einige sehr, sehr gute Kumpel dabei. Aber mir ist es eigentlich ganz gut gelungen, das auszublenden. Hab's mir schwieriger vorgestellt, aber es hat gepasst. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben, sonst hätte ich mir einiges anhören müssen. Aber so können wir eigentlich ganz zufrieden sein.

Im Nürnberger Block waren auch zwei alte Trikots von ihnen aufgehängt. Haben Sie das mitbekommen?

Ja, das habe ich gesehen. Ich habe da auch mal raufgeschaut. Es ist natürlich schön, dass die Fans das nicht vergessen. Ich werde es auch nicht vergessen. Ich habe da eine überragende Zeit gehabt. Schöne Sache.

Das kann man in der DEL ja auch nur schwer vergessen, denn schon in zehn Tagen geht es dann nach Nürnberg.

Ja, schön (lacht). Ich hab nix dagegen.

Jetzt hat Trainer Serge Aubin gesagt, dass er sich keine Sorgen um Sie macht und dass die Pucks irgendwann auch reingehen. Machen Sie sich denn selbst ein bisschen Sorgen angesichts von nur einem Treffer in zwölf Spielen?

Was soll ich sagen? Ich habe heute, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht. Heute war ich eher der Auflagengeber. Ja, aber schön ist es natürlich nicht, wenn man eigentlich zum Tore schießen da ist und auch Tore schießen mag. Aber es ist so. Das kann man nicht ändern. Nichtsdestotrotz haben wir wieder gewonnen. Schlimmer wäre es, wenn wir jetzt alles verloren hätten und ich nicht treffen würde. Weil, dann gibt es richtig Druck. Aber so, mei, es ist nicht unglaublich prickelnd, aber es geht weiter. Die Saison ist noch lang und ich glaube, irgendwann wird es hoffentlich klappen.