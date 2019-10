Die Eisbären überstehen die erste Unterzahlsituation ohne Gegentor und retten die Führung in die Drittelpause. Insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung. Die Berliner waren lange sehr konzentriert, leisteten sich dann aber in den letzten Minuten vor der Sirene ein paar Nachlässigkeiten und brachten die Gastgeber damit zurück ins Spiel.