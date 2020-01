Selten so auf den Freitag gefreut zuletzt, denn so langsam nimmt der Kampf um die Plätze 4 bis 6 Fahrt auf. Und mit dem ERC Ingolstadt kommt nun ja auch ein direkter Konkurrent der Eisbären nach Berlin. Ein Heimsieg ist ratsam, denn sonst ziehen die Oberbayern vorbei. Die Bilanz in dieser Saison gegen die Panther ist übrigens ausgeglichen: Es gab gegen sie ein am 14. Oktober in Berlin eine sehr knappe 1:3-Niederlage, dafür rächten sich die Eisbären im November mit einer 4:2-Klatsche für Ingolstadt in Ingolstadt.