Die Konkurrenz will einfach nicht nach oben und an den Eisbären vorbeiziehen, die Fischfreunde aus Bremerhaven verloren am Donnerstag 2:3 bei der DEG nach Verlängerung. Augsburg verdaddelte gegen Ingolstadt eine 3:0-Führung und verlor noch 3:4 nach Overtime. Glatt ging es in WOB ab, Pat Cortinas Jungs vermasselten Niklas Sundblad das Trainer-Debüt bei den Wild Wings. 3:0 und nur Powerplaytore, was wiederum Sundblad dazu motivierte, zu sagen: „Bei fünf gegen fünf sahen wir gut aus.“ Dafür gibt es aber eben nix.