Wir hatten heute die Gelegenheit, mit Sportdirektor Stephane Richer zu sprechen, gerade das Thema Personalplanung ist ja derzeit ziemlich brisant. Vielen Abgänge stehen eher wenige Zugängen gegenüber. 'Was soll das bloß werden mit den Eisbären in der kommenden Saison', hat sich da so mancher schon gefragt? Tatsächlich wird sich personell so viel nicht mehr tun, sagte Richer: "Aktuell planen wir, mit diesem Kader in die Saison zu gehen." Ein, zwei Try-Out-Spieler könnten vielleicht noch aufrücken, der Fokus liege jedoch darauf, jüngeren Spielern mehr Chancen zu geben. "Wir werden in aller Ruhe anfangen und können später gegebenenfalls noch reagieren", erklärte Richer weiter. Immerhin stünden aktuell ja noch 30 Spieler im Kader und die 34 Mann aus der vergangenen Saison seien definitiv zu viel.

Auffällig: Nur sieben Ausländerlizenzen sind bislang vergeben, auch das hat allerdings seinen Grund: "Wir haben aus der letzten Saison gelernt, da hatten wir im September schon zehn Lizenzen verbraucht. Diesmal wollen wir abwarten." Es hilft natürlich auch, dass aktuell alle Spieler gesund sind und damit beim Trainingsauftakt am kommenden Freitag ab 17 Uhr im Wellblechpalast auch dabei sein sollten. Florian Busch habe den "ganzen Sommer über trainiert", bestätigte Richer und ein Abgang von Marcel Noebels ins Trainingscamp der Boston Bruins wie in der vergangenen Saison steht momentan wohl auch nicht ins Haus. "Ich bin gespannt auf den Start", sagte und Richer - und damit ist er bestimmt nicht der einzige in der Eisbären-Gemeinde.