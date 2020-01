Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2019/20 : Viele Fans, keine Punkte - aber Sonntag gibt's die nächste Chance

Über 1000 Fans feuern die Eisbären beim 1:2 in Düsseldorf an. Am Sonntag in Köln soll es dann wieder mehr zu feiern geben. Das und mehr im Blog.